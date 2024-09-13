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Posted 13 сентября, 04:37

Published 13 сентября, 04:37

Modified 13 сентября, 04:39

Updated 13 сентября, 04:39

Когда в регионе станет холодно

Минусовые заморозки ударят по Сибири — когда ждать холода

13 сентября 2024, 04:37
Фото: Изображение Midjourney
Когда в регионе станет холодно

Жителей Новосибирска предупредили о заморозках до -5 градусов

В Новосибирской области снова станет холодно: синоптики рассказали, когда доставать теплые куртки.

Заморозки начнутся в регионе в ночь с 13 на 14 сентября. Тогда похолодает до -5. Такие холода возможны по всему Сибирскому округу, так как «бабье лето» уже заканчивается. Тепло сохранялось несколько дней.

Однако, в светлое время суток снова потеплеет до +14. К вечеру столбик термометра опустится до +8, а ночью температура опять приблизится к нулю. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Заморозки, которые пришли с началом осени, погубили дачные посадки. У некоторых новосибирцев погиб урожай. Когда в регионе потеплело, то из земли вылезли колорадские жуки.

Названы сроки завершения «бабьего лета» — когда начнутся заморозки и снег
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Заморозки#Температура#Бабье лето#Гидрометцентр
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