Минусовые заморозки ударят по Сибири — когда ждать холода

Posted 13 сентября, 04:37
Published 13 сентября, 04:37
Modified 13 сентября, 04:39
Updated 13 сентября, 04:39
Заморозки начнутся в регионе в ночь с 13 на 14 сентября. Тогда похолодает до -5. Такие холода возможны по всему Сибирскому округу, так как «бабье лето» уже заканчивается. Тепло сохранялось несколько дней.
Однако, в светлое время суток снова потеплеет до +14. К вечеру столбик термометра опустится до +8, а ночью температура опять приблизится к нулю. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Заморозки, которые пришли с началом осени, погубили дачные посадки. У некоторых новосибирцев погиб урожай. Когда в регионе потеплело, то из земли вылезли колорадские жуки.