Новосибирские ученые создали гель для ускоренного заживления огнестрельных ран

Разработка велась в молодежной Лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии НИИКЭЛ — филиала Института цитологии и генетики СО РАН при содействии правительства региона и включена в госзадание лаборатории в составе флагманского проекта региона — СиббиоНОЦ. Разработкой заинтересовались ученые из ДНР — ФГБУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. И. Гусака» Минздрава РФ.