Новосибирские ученые создали гель для ускоренного заживления огнестрельных ран

Posted 13 сентября, 09:50
Published 13 сентября, 09:50
Modified 13 сентября, 11:17
Updated 13 сентября, 11:17
Разработка велась в молодежной Лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии НИИКЭЛ — филиала Института цитологии и генетики СО РАН при содействии правительства региона и включена в госзадание лаборатории в составе флагманского проекта региона — СиббиоНОЦ. Разработкой заинтересовались ученые из ДНР — ФГБУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. И. Гусака» Минздрава РФ.
«Новосибирская область стала одним из первых регионов России, где за счет бюджета региона создаются региональные молодежные лаборатории. В 2023 году создано три лаборатории с финансированием в размере 15 млн рублей в год на лабораторию. Лаборатории созданы для реализации проектов программы СиббиоНОЦ на трехлетний период, имеют индустриального партнера и потребителя результата проекта», — сказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Направление поддержки талантливой молодежи является приоритетным для правительства региона и соответствует задачам Десятилетия науки и технологий в РФ, стратегии научно-технологического развития, утвержденной президентом РФ, а также разрабатываемого нацпроекта «Молодежь и дети».
Инновационный гель обладает выраженным антимикробным действием, его можно использовать в хирургии, при лечении инфекционных поражений кожи, трофических язв, огнестрельных и осколочных ранений. Разработка новосибирских исследователей особенно актуальна на фоне устойчивости болезнетворных бактерий к антибактериальной терапии.
«Мы ввели в состав геля синтетический антимикробный пептидомиметик КАМП-1. Это антибактериальный компонент, к которому сложно развивается устойчивость микроорганизмов. Принцип действия антибактериального пептидомиметика состоит в том, что он налипает на мембрану бактерии и приводит к ее гибели. Антимикробный пептидомиметик эффективен в отношении различных возбудителей инфекций, включая грибки рода Сandida», — пояснил руководитель отдела экспериментальной фармакологии НИИКЭЛ, д. м. н. Павел Мадонов.
Сейчас ученые СиббиоНОЦ занимаются 98 проектами, все направлены на научно-технологический прорыв в биотехнологиях и медицины.