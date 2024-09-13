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Posted 13 сентября, 05:54

Published 13 сентября, 05:54

Modified 13 сентября, 05:56

Updated 13 сентября, 05:56

Мужчина убил пенсионерку

Новосибирский «Раскольников» лишил жизни собственную мать

13 сентября 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина убил пенсионерку
В Новосибирской области сын жестоко расправился со своей матерью топором, ему вынесли приговор, сообщили в СКР.

Все случилось этой весной в Чановском районе. 46-летний выпивал алкоголь и поругался с матерью.

Во время конфликта сын отвел родительницу на окраину поселка. Он большое количество раз ударил ее топором. Пенсионерка, которой было 77 лет, скончалась на месте от полученных травм.

За умышленное убийство новосибирца арестовали. Следствие было завершено. Суд огласил ему приговор. Сибиряку дали девять лет колонии строго режима.

В молодости другой житель Новосибирска убил всю семью и скрывался от суда и следствия почти 30 лет.

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