Новосибирский «Раскольников» лишил жизни собственную мать

Posted 13 сентября, 05:54
Published 13 сентября, 05:54
Modified 13 сентября, 05:56
Updated 13 сентября, 05:56
Все случилось этой весной в Чановском районе. 46-летний выпивал алкоголь и поругался с матерью.
Во время конфликта сын отвел родительницу на окраину поселка. Он большое количество раз ударил ее топором. Пенсионерка, которой было 77 лет, скончалась на месте от полученных травм.
За умышленное убийство новосибирца арестовали. Следствие было завершено. Суд огласил ему приговор. Сибиряку дали девять лет колонии строго режима.
В молодости другой житель Новосибирска убил всю семью и скрывался от суда и следствия почти 30 лет.