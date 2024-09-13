Почему пятницу, 13-е, принято считать особенным днем?

Почти в каждой стране есть свои народные приметы. Кто-то уверен, что нельзя открывать зонт в собственном доме, а кто-то старается не проходить под лестничными пролетами. Вероятно, самым известным в мире суеверием стала история про черного кота, перебегающего дорогу, а второй по популярности является легенда о том, что пятница, 13-е, — несчастливый день.