Почему пятницу, 13-е, принято считать особенным днем?

Posted 13 сентября, 20:06
Published 13 сентября, 20:06
Modified 13 сентября, 20:06
Updated 13 сентября, 20:06
Почти в каждой стране есть свои народные приметы. Кто-то уверен, что нельзя открывать зонт в собственном доме, а кто-то старается не проходить под лестничными пролетами. Вероятно, самым известным в мире суеверием стала история про черного кота, перебегающего дорогу, а второй по популярности является легенда о том, что пятница, 13-е, — несчастливый день.
На календаре черные пятницы появляются до трех раз в год, вынуждая суеверных граждан проявлять осторожность и избегать привычных в другие дни действий. Ответственность за все неудачи, произошедшие в этот день, принято перекладывать на календарь, сообщает NEWIA.
Разумеется, никто еще не представил никаких доказательств того, что на пятницу, 13-го, приходится больше несчастий, чем на остальные дни. Тогда откуда появился этот странный предрассудок?
Согласно одной из версий, корни суеверия уходят в христианскую религиозную литературу. В частности, Иуда, предавший Иисуса, согласно библейским текстам был 13-м посетителем Тайной вечери. Кроме того, в Священном Писании зафиксировано множество негативных моментов, произошедших в пятницу. Вероятно, по этой причине люди, изучающие Библию, чаще других испытывают тревогу в пятницу, 13-го.
Еще одна известная версия гласит, что число 13 считается проклятым, поскольку следует за 12 — числом, считавшимся в старину завершающим все.
В ряде стран пятница, 13-е, не считается знаковым событием. Испанцы считают несчастливым вторник, 13-е, а жители Италии каждый месяц опасаются 17-го числа, так как написание римской цифры XVII (17) можно переиначить как VIXI, а это в переводе с латинского означает «моя жизнь кончена». Конечно, и в этих случаях нельзя доказать, что примета работает.
Люди, испытывающие дискомфорт в связи с пятницей, 13-го, могут страдать состоянием, называемым трискаидекафобией — что означает «страх перед числом 13».