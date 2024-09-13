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Posted 13 сентября, 05:51

Published 13 сентября, 05:51

Modified 13 сентября, 06:05

Updated 13 сентября, 06:05

Детский праздник в Новосибирске

Полицейские и спасатели дадут детям потрогать свои рычаги

13 сентября 2024, 05:51
Фото: 1MI
Детский праздник в Новосибирске

Полицейские и спасатели из Новосибирска устроят праздник для малышей

14 сентября на парковке ТРЦ «Мега» на Ватутина пройдет детский праздник «Потрогай грузовик!» (0+), рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Детям будут рассказывать о рабочих профессиях, им позволят посидеть в спецмашинах, понажимать педали, потрогать рычаги и кнопки. На площадке будет стоять автомобили ДПС, МЧС, общественный транспорт, мусороуборочная, строительная и дорожная спецтехника. Всего в мероприятии планируется задействовать 20 единиц различной техники.

Также юных гостей познакомят с правилами дорожного движения, научат танцам. Развлекать детей будет аниматор. Для малышей устроят мастер-классы и небольшие лекции.

Время проведения — с 12 до 16 часов.

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Синоптики обещают, что суббота, 14 сентября, станет самым теплым днем не только недели, но и бабьего лета. Воздух прогреется до +19 градусов — самое время прогуляться.

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#Транспорт#Новосибирск#Праздник
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