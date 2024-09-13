Полицейские и спасатели дадут детям потрогать свои рычаги

Posted 13 сентября, 05:51
Published 13 сентября, 05:51
Modified 13 сентября, 06:05
Updated 13 сентября, 06:05
Детям будут рассказывать о рабочих профессиях, им позволят посидеть в спецмашинах, понажимать педали, потрогать рычаги и кнопки. На площадке будет стоять автомобили ДПС, МЧС, общественный транспорт, мусороуборочная, строительная и дорожная спецтехника. Всего в мероприятии планируется задействовать 20 единиц различной техники.
Также юных гостей познакомят с правилами дорожного движения, научат танцам. Развлекать детей будет аниматор. Для малышей устроят мастер-классы и небольшие лекции.
Время проведения — с 12 до 16 часов.
Синоптики обещают, что суббота, 14 сентября, станет самым теплым днем не только недели, но и бабьего лета. Воздух прогреется до +19 градусов — самое время прогуляться.