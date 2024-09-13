Полицейские и спасатели дадут детям потрогать свои рычаги

Детям будут рассказывать о рабочих профессиях, им позволят посидеть в спецмашинах, понажимать педали, потрогать рычаги и кнопки. На площадке будет стоять автомобили ДПС, МЧС, общественный транспорт, мусороуборочная, строительная и дорожная спецтехника. Всего в мероприятии планируется задействовать 20 единиц различной техники.