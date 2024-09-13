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Posted 13 сентября, 10:50

Published 13 сентября, 10:50

Modified 13 сентября, 10:52

Updated 13 сентября, 10:52

Полиция Новосибирска не смогла пресечь торговлю липовыми справками

Полиция Новосибирска не смогла пресечь торговлю липовыми справками

13 сентября 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney
Житель Новосибирска в качестве эксперимента с легкостью купил себе документы для работы поваром, теперь он может с идти работать в общепит, хотя врачей он не проходил.

Журналист из «Прецедента» сумел дважды приобрести такое справки — в 2022 и 2024 годах. Первый раз результаты его расследования стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Прошло два года, но справки можно так же свободно купить, по сути ничего не изменилось. Более того, расследование встало в тупик еще в 2023 году.

По словам журналиста, схема работает несколько лет, цена вопроса — пара тысяч рублей. При этом пустую санитарную книжку ему выдали с печатью Роспотребнадзора, документы он получил за 1,5 часа. Не исключено, что именно липовые справки становятся причиной отравления в заведениях общественного питания. Люди покупают их, но не проходят необходимого обследования.

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В марте новосибирцы массово отравились роллами.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Справка
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