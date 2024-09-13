Полиция Новосибирска не смогла пресечь торговлю липовыми справками

По словам журналиста, схема работает несколько лет, цена вопроса — пара тысяч рублей. При этом пустую санитарную книжку ему выдали с печатью Роспотребнадзора, документы он получил за 1,5 часа. Не исключено, что именно липовые справки становятся причиной отравления в заведениях общественного питания. Люди покупают их, но не проходят необходимого обследования.