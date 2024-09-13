С недобросовестным строителем станции «Спортивная» расторгли еще один контракт

Posted 13 сентября, 06:14
Published 13 сентября, 06:14
Modified 13 сентября, 06:16
Updated 13 сентября, 06:16
Соглашение разорвали в одностороннем порядке по инициативе управления. Новосибирское УФАС также включит ООО «СпецТрансСтрой» в единый федеральный реестр недобросовестных поставщиков.
Компания начала строить дорогу в 2021 году, но не выполнила все условия до октября 2023 года — срока завершения всех работ. Сейчас ТУАД ищет нового подрядчика, кто завершит начатое.
Ранее компания провалила ремонт Октябрьского моста, за что ее внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Также ООО «Спецтрансстрой» выступило застройщиком станции метро «Спортивная», которую до сих пор не могут открыть.