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Posted 13 сентября, 06:14

Published 13 сентября, 06:14

Modified 13 сентября, 06:16

Updated 13 сентября, 06:16

Расторгнут контракт на строительство дороги под Новосибирском

С недобросовестным строителем станции «Спортивная» расторгли еще один контракт

13 сентября 2024, 06:14
Фото: 1MI

Расторгнут контракт на строительство дороги под Новосибирском

С ООО «СпецТрансСтрой» расторгли контракт на строительство дороги Барышево — Кольцово, рассказали в ТУАД.

Соглашение разорвали в одностороннем порядке по инициативе управления. Новосибирское УФАС также включит ООО «СпецТрансСтрой» в единый федеральный реестр недобросовестных поставщиков.

Компания начала строить дорогу в 2021 году, но не выполнила все условия до октября 2023 года — срока завершения всех работ. Сейчас ТУАД ищет нового подрядчика, кто завершит начатое.

Подрядчика для строительства дороги не могли найти долгое время, тендер объявляли несколько раз. Причем единственному желающему — ООО «СпецТрансСтрой» (ранее СК «Градопроект») — даже сначала отказали из-за ошибки в документации.

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Ранее компания провалила ремонт Октябрьского моста, за что ее внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Также ООО «Спецтрансстрой» выступило застройщиком станции метро «Спортивная», которую до сих пор не могут открыть.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Контракт#Ремонт дорог
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