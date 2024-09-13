Самые опасные города для туристов в 2024 году — куда лучше не ехать

Posted 13 сентября, 05:09
Published 13 сентября, 05:09
Modified 13 сентября, 11:12
Updated 13 сентября, 11:12
Каракас оказался лидером среди самых опасных городов для путешественников. Второе место занял крупнейший порт Пакистана — Карачи. Третью строчку город Мьянмы — Янгон. Еще в десятке: Лагос, Нигерия; Манила, Филиппины; Дакка, Бангладеш; Богота, Колумбия;, Каир, Египет; Мехико, Мексика; Кито, Эквадор.
Главными рискованными фактами стали большой уровень преступности в мегаполисах, а также низкий уровень безопасности, плохое медобслуживание и стихийные бедствия, сообщается в исследовании Forbes Advisor.
Среди безопасных направлений для туристов можно выделить Сингапур, Токио и Торонто. Там не только безопасно, но и развита инфраструктура, а также медицинское обслуживание. Когда вы планируете путешествия, учитывайте не только внешний облик города с достопримечательностями, но и уровень безопасности.
По итогам 2023 года самым криминальным городом России стал Новосибирск. Столице Сибири удалось обогнать Москву и Санкт-Петербург, выяснил сервис Numbeo. Дело в том, что в Новосибирске отмечен высокий уровень преступности. Самыми безопасными мегаполисами считаются Грозный, Сочи, Анапа, Геленджик, Сургут.