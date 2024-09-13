atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 05:09

Published 13 сентября, 05:09

Modified 13 сентября, 11:12

Updated 13 сентября, 11:12

Где преступность больше

Самые опасные города для туристов в 2024 году — куда лучше не ехать

13 сентября 2024, 05:09
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Где преступность больше
Названы одни из самых рискованных городов мира для туристов в 2024 году: кто возглавил список?

Самые опасные города

Каракас оказался лидером среди самых опасных городов для путешественников. Второе место занял крупнейший порт Пакистана — Карачи. Третью строчку город Мьянмы — Янгон. Еще в десятке: Лагос, Нигерия; Манила, Филиппины; Дакка, Бангладеш; Богота, Колумбия;, Каир, Египет; Мехико, Мексика; Кито, Эквадор.

 

Как определяют самые опасные города

Главными рискованными фактами стали большой уровень преступности в мегаполисах, а также низкий уровень безопасности, плохое медобслуживание и стихийные бедствия, сообщается в исследовании Forbes Advisor.

Россия и Индия не могут договориться о безвизовом въезде для туристов
Узнать подробнее

Самые безопасные мегаполисы

Среди безопасных направлений для туристов можно выделить Сингапур, Токио и Торонто. Там не только безопасно, но и развита инфраструктура, а также медицинское обслуживание. Когда вы планируете путешествия, учитывайте не только внешний облик города с достопримечательностями, но и уровень безопасности.

 

А что в России?

По итогам 2023 года самым криминальным городом России стал Новосибирск. Столице Сибири удалось обогнать Москву и Санкт-Петербург, выяснил сервис Numbeo. Дело в том, что в Новосибирске отмечен высокий уровень преступности. Самыми безопасными мегаполисами считаются Грозный, Сочи, Анапа, Геленджик, Сургут.

Номера в отелях Таиланда заканчиваются для туристов
Узнать подробнее
Читайте также:
Туристические туры на школьные каникулы осенью подскочили в цене в 2024 годуКакие тайны скрывает столица самой закрытой страныТуристический поезд «Сибирь здесь» — чем будут удивлять пассажиров
#Эмилия Губарева#Криминал#Россия#Отдых#Преступление#Туризм#Туристы#Путешествия#Безопасность#КЦ
Подпишитесь
Популярное