Самые опасные города для туристов в 2024 году — куда лучше не ехать

Среди безопасных направлений для туристов можно выделить Сингапур, Токио и Торонто. Там не только безопасно, но и развита инфраструктура, а также медицинское обслуживание. Когда вы планируете путешествия, учитывайте не только внешний облик города с достопримечательностями, но и уровень безопасности.