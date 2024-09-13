Самые страшные, загадочные и жуткие места России

Слухи о Тунгусском метеорите и его тайнах дошли до всех. В 1908 году произошел сильный взрыв на высоте 5-10 километров над землей. Волна взрыва уничтожила около двух тысяч квадратных километров леса в Красноярском крае, а световой всплеск вызвал поражение растений на площади не менее 200 квадратов. Деревья на обгоревших участках затем стали расти значительно быстрее, чем обычно. Однако следы упавшего метеорита или метеоритной пыли так и не были найдены. Почему это произошло — до сих пор неразгаданная загадка.