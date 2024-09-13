Самые страшные, загадочные и жуткие места России

Posted 13 сентября, 09:40
Published 13 сентября, 09:40
Modified 13 сентября, 15:42
Updated 13 сентября, 15:42
Слухи о Тунгусском метеорите и его тайнах дошли до всех. В 1908 году произошел сильный взрыв на высоте 5-10 километров над землей. Волна взрыва уничтожила около двух тысяч квадратных километров леса в Красноярском крае, а световой всплеск вызвал поражение растений на площади не менее 200 квадратов. Деревья на обгоревших участках затем стали расти значительно быстрее, чем обычно. Однако следы упавшего метеорита или метеоритной пыли так и не были найдены. Почему это произошло — до сих пор неразгаданная загадка.
В Оймяконском районе на востоке Якутии есть озеро, окруженное мифами и удивительными историями. В этом озере, по легенде обитает огромное животное, возможно, древнего происхождения. Местные жители утверждают, что это существо поедает больших зверей и даже людей. По слухам, число погибших превышает десяток человек. Однако нет достоверных доказательств этих утверждений, так как местность там дикая и труднопроходимая, что мешает проведению исследований.
Вблизи мыса Рытый на Байкале наблюдаются различные аномалии — компасы и навигаторы начинают работать неправильно, иногда уровень радиации повышается. Природа этих аномалий остается неизвестной. Пребывание рядом с мысом не представляет опасности, однако стоит быть осторожным из-за наличия агрессивных земляных пчел, чьи укусы болезненны.
Строительство Ховринской больницы началось в 1980 году на месте кладбища. Однако через пять лет возведение было приостановлено, и огромное недостроенное здание осталось заброшенным. В настоящее время подвалы затоплены, а здание постепенно оседает под землей. Это место стало объектом множества городских легенд, которые привлекают любителей азарта.
В 1960-х годах начали строить убежище для подводных лодок, но после двадцати лет, строительство было прекращено, и базу так и не завершили. Бетонные работы были закончены, оставалась только внутренняя отделка. Однако в 1980-е годы Советский Союз обязался закрыть базу. Убежище наполнено ужасом. Его центральная часть представляет собой два параллельных тоннеля, соединенных проходами, настолько огромных, что туда спокойно помещается подводная лодка, и они заполнены водой. Всего в убежище восемь входов. Истинные размеры объекта сложно определить, так как многие проходы затоплены, и их направление неизвестно.