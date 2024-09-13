Силовики провели рейд по мигрантам в аэропорту Новосибирска

Posted 13 сентября, 11:52
Published 13 сентября, 11:52
Modified 13 сентября, 11:54
Updated 13 сентября, 11:54
На территории Толмачево проведены проверочные мероприятия для выявления и пресечения фактов незаконного нахождения граждан других стран на территории нашей страны. Во время проверки был установлен мужчина, который 9 лет назад получил гражданство РФ.
Гражданин не встал на воинский учет, поэтому на месте ему была вручена повестка. Он должен явиться в военкомат для внесения учетных данных. Этот же мужчина осуществлял услуги перевозки пассажиров без лицензии. Его привлекли к ответственности в рамках КоАП РФ.
Всего же во время рейда силовики проверили более 30 человек, которые находились на территории аэровокзала. Ранее мы сообщали об избрании меры пресечения жителю Новосибирска, который захватил жену и детей.