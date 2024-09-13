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Posted 13 сентября, 11:52

Published 13 сентября, 11:52

Modified 13 сентября, 11:54

Updated 13 сентября, 11:54

Мигрантов искали среди таксистов

Силовики провели рейд по мигрантам в аэропорту Новосибирска

13 сентября 2024, 11:52
Фото: 1MI
Мигрантов искали среди таксистов
Оперативники провели мероприятия по выявлению незаконной миграции на объектах аэровокзала, сообщает УТ МВД России по СФО.

На территории Толмачево проведены проверочные мероприятия для выявления и пресечения фактов незаконного нахождения граждан других стран на территории нашей страны. Во время проверки был установлен мужчина, который 9 лет назад получил гражданство РФ.

Гражданин не встал на воинский учет, поэтому на месте ему была вручена повестка. Он должен явиться в военкомат для внесения учетных данных. Этот же мужчина осуществлял услуги перевозки пассажиров без лицензии. Его привлекли к ответственности в рамках КоАП РФ.

Всего же во время рейда силовики проверили более 30 человек, которые находились на территории аэровокзала. Ранее мы сообщали об избрании меры пресечения жителю Новосибирска, который захватил жену и детей.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Аэропорт#Мигранты#Толмачево#Рейд
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