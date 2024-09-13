Силовики провели рейд по мигрантам в аэропорту Новосибирска

Гражданин не встал на воинский учет, поэтому на месте ему была вручена повестка. Он должен явиться в военкомат для внесения учетных данных. Этот же мужчина осуществлял услуги перевозки пассажиров без лицензии. Его привлекли к ответственности в рамках КоАП РФ.