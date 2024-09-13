Сквер Героев Донбасса открыли в Новосибирске после реконструкции

Posted 13 сентября, 03:40
Published 13 сентября, 03:40
Modified 13 сентября, 03:42
Updated 13 сентября, 03:42
На месте заброшенной территории, где стояли самовольные постройки, росли хаотично деревья, появились тротуары, зеленые насаждения, площадки для детей и спорта.
«Обновлённый сквер Героев Донбасса открылся для посетителей всех возрастов — работают площадки для детей и спортсменов, скамейки и дорожки с освещением были спланированы с учётом пожеланий жителей. Ранее неухоженная, заросшая территория сквера сегодня приобрела оформленный вид. Масштабное благоустройство проведено на площади 8 гектаров. Последний штрих для завершения проекта — в день открытия гости своими руками высадили молодые деревья», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Концепцию создания парка, который находится на пересечении улиц Никитина и Воинской, придумали еще в 2021 году. В проект идею вносили и сами новосибирцы.
Сам проект имеет патриотическую концепцию. Название «Героев Донбасса» было выбрано, чтобы увековечить память военных, принимавших участие в СВО.
Первый этап благоустройства завершили в 2022 году, второй — в 2023, а финальный — в 2024. Сквер уже открылся для посетителей.