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Posted 13 сентября, 03:40

Published 13 сентября, 03:40

Modified 13 сентября, 03:42

Updated 13 сентября, 03:42

Сквер открыт

Сквер Героев Донбасса открыли в Новосибирске после реконструкции

13 сентября 2024, 03:40
Фото: мэрия Новосибирска
Сквер открыт
Масштабная реконструкция сквера в память о Героях Донбасса закончена в Октябрьском районе, об открытии сообщает мэрия Новосибирска.

На месте заброшенной территории, где стояли самовольные постройки, росли хаотично деревья, появились тротуары, зеленые насаждения, площадки для детей и спорта.

«Обновлённый сквер Героев Донбасса открылся для посетителей всех возрастов — работают площадки для детей и спортсменов, скамейки и дорожки с освещением были спланированы с учётом пожеланий жителей. Ранее неухоженная, заросшая территория сквера сегодня приобрела оформленный вид. Масштабное благоустройство проведено на площади 8 гектаров. Последний штрих для завершения проекта — в день открытия гости своими руками высадили молодые деревья», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Концепцию создания парка, который находится на пересечении улиц Никитина и Воинской, придумали еще в 2021 году. В проект идею вносили и сами новосибирцы.

Сам проект имеет патриотическую концепцию. Название «Героев Донбасса» было выбрано, чтобы увековечить память военных, принимавших участие в СВО.

Первый этап благоустройства завершили в 2022 году, второй — в 2023, а финальный — в 2024. Сквер уже открылся для посетителей.

Фото: мэрия Новосибирска.
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