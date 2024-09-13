Стал известен самый теплый день бабьего лета в Новосибирске — когда его ждать

Posted 13 сентября, 05:23
Published 13 сентября, 05:23
Modified 13 сентября, 05:25
Updated 13 сентября, 05:25
14 сентября в Новосибирске днем воздух прогреется до +17…+19 градусов, преимущественно без осадков. Но ветер будет дуть северный, 4-9 метров в секунду.
При этом уже в воскресенье, 15 сентября, в городе похолодает до +10…+12 градусов. Ночью небольшой дождь, +7…+9 градусов.
В пятницу, 13 сентября, в Новосибирске термометры покажут +15, +17 градусов, осадки маловероятны.
Между тем, жителям региона уже совсем скоро прогнозируют заморозки. Садоводам и огородникам рекомендуют начать подготовку деревьев, ягод, кустарников к зиме.