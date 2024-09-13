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Posted 13 сентября, 05:23

Published 13 сентября, 05:23

Modified 13 сентября, 05:25

Updated 13 сентября, 05:25

Осень в Новосибирске

Стал известен самый теплый день бабьего лета в Новосибирске — когда его ждать

13 сентября 2024, 05:23
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info
Осень в Новосибирске

14 сентября станет самым теплым днем бабьего лета в Новосибирске

Погода не слишком балует жителей Новосибирска, но суббота обещает быть погожей, это следует из информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

14 сентября в Новосибирске днем воздух прогреется до +17…+19 градусов, преимущественно без осадков. Но ветер будет дуть северный, 4-9 метров в секунду.

При этом уже в воскресенье, 15 сентября, в городе похолодает до +10…+12 градусов. Ночью небольшой дождь, +7…+9 градусов.

В пятницу, 13 сентября, в Новосибирске термометры покажут +15, +17 градусов, осадки маловероятны.

Названы сроки завершения «бабьего лета» — когда начнутся заморозки и снег
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Между тем, жителям региона уже совсем скоро прогнозируют заморозки. Садоводам и огородникам рекомендуют начать подготовку деревьев, ягод, кустарников к зиме.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Бабье лето
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