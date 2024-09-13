Топ-5 самых красивых железнодорожных вокзалов в мире

Железнодорожный вокзал Хуахина построен в традиционном тайском архитектурном стиле и считается одним из старейших в стране. Он был построен во времена правления короля Рамы в 1911 году, и в нем есть королевский зал ожидания, который до сих пор находится справа от главного здания. Однако вокзал несколько раз сносился и перестраивался, а в 1967 году его даже перенесли. Королевский зал ожидания сейчас является популярным местом для фотосъемки, до него можно добраться на поезде из Бангкока.