Топ-5 самых красивых железнодорожных вокзалов в мире

Posted 13 сентября, 08:29
Published 13 сентября, 08:29
Modified 13 сентября, 13:31
Updated 13 сентября, 13:31
Главный вокзал Каира назван в честь бывшего фараона Рамзеса II и был построен в 1856 году для маршрута между Каиром и Александрией. В 2011 году вокзал полностью перестроили. Внутри красиво все: от вестибюля до потолка, с которого свисает пирамида.
Станция Сиркеджи когда-то была конечной остановкой знаменитого Восточного экспресса. Здание вокзала построено в стиле ориентализма и модерна. Оно отражает разнообразную культуру Стамбула. Надземную станцию в 2013 году преобразовали под музей. Новая станция открылась в туннеле Мармарай, соединяющем европейскую и азиатскую части города.
Станция, спроектированная Сантьяго Калатравой, была завершена как раз к Всемирной выставке 1998 года в Лиссабоне. Она служила входом на выставку и была спроектирована соответствующим образом. Павильон из металла и стекла напоминает освещенный лес ночью, в нем есть подземный торговый центр.
То, что больше похоже на футбольный стадион или концертный зал, — это железнодорожный вокзал. Станция Льеж-Гильемин, спроектированная испанским инженером и архитектором Сантьяго Калатравой, была достроена в 2009 году и имеет изогнутую крышу из стекла и стали. Станция открылась в 1842 году.
Железнодорожный вокзал Хуахина построен в традиционном тайском архитектурном стиле и считается одним из старейших в стране. Он был построен во времена правления короля Рамы в 1911 году, и в нем есть королевский зал ожидания, который до сих пор находится справа от главного здания. Однако вокзал несколько раз сносился и перестраивался, а в 1967 году его даже перенесли. Королевский зал ожидания сейчас является популярным местом для фотосъемки, до него можно добраться на поезде из Бангкока.