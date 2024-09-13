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Posted 13 сентября, 08:29

Published 13 сентября, 08:29

Modified 13 сентября, 13:31

Updated 13 сентября, 13:31

Красивые вокзалы есть в разных странах

Топ-5 самых красивых железнодорожных вокзалов в мире

13 сентября 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
Красивые вокзалы есть в разных странах
Какие вокзалы мира красивее всего — нашли самые впечатляющие.

Вокзал Рамзес, Каир, Египет

Главный вокзал Каира назван в честь бывшего фараона Рамзеса II и был построен в 1856 году для маршрута между Каиром и Александрией. В 2011 году вокзал полностью перестроили. Внутри красиво все: от вестибюля до потолка, с которого свисает пирамида.

Фото: Яндекс.Карты.

Железнодорожный вокзал Сиркеджи, Стамбул, Турция

Станция Сиркеджи когда-то была конечной остановкой знаменитого Восточного экспресса. Здание вокзала построено в стиле ориентализма и модерна. Оно отражает разнообразную культуру Стамбула. Надземную станцию в 2013 году преобразовали под музей. Новая станция открылась в туннеле Мармарай, соединяющем европейскую и азиатскую части города.

Фото: Яндекс.Карты.

Лиссабонский вокзал Ориенте, Португалия

Станция, спроектированная Сантьяго Калатравой, была завершена как раз к Всемирной выставке 1998 года в Лиссабоне. Она служила входом на выставку и была спроектирована соответствующим образом. Павильон из металла и стекла напоминает освещенный лес ночью, в нем есть подземный торговый центр.

Фото: Яндекс.Карты.

Железнодорожный вокзал Льеж-Гильмен, Бельгия

То, что больше похоже на футбольный стадион или концертный зал, — это железнодорожный вокзал. Станция Льеж-Гильемин, спроектированная испанским инженером и архитектором Сантьяго Калатравой, была достроена в 2009 году и имеет изогнутую крышу из стекла и стали. Станция открылась в 1842 году.

Фото: en.wikipedia.org.

Железнодорожный вокзал Хуахин, Таиланд

Железнодорожный вокзал Хуахина построен в традиционном тайском архитектурном стиле и считается одним из старейших в стране. Он был построен во времена правления короля Рамы в 1911 году, и в нем есть королевский зал ожидания, который до сих пор находится справа от главного здания. Однако вокзал несколько раз сносился и перестраивался, а в 1967 году его даже перенесли. Королевский зал ожидания сейчас является популярным местом для фотосъемки, до него можно добраться на поезде из Бангкока.

Фото: en.wikipedia.org.
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