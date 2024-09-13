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Posted 13 сентября, 02:06

Published 13 сентября, 02:06

Modified 13 сентября, 02:08

Updated 13 сентября, 02:08

Какие легенды самые жуткие

Топ-5 жутких легенд города напомнили новосибирцам в пятницу 13-го

13 сентября 2024, 02:06
Фото: Изображение Midjourney
Какие легенды самые жуткие
В Новосибирске наступила самая таинственная дата — пятница 13-е: к этому числу вспомнили самые загадочные истории, случившееся в городе.

Среди легенд есть множество разных историй: в одни даже сложно поверить, но новосибирцы вспоминают эти мифы каждый год. Начинаются жуткие рассказы с начала 20-го века. Их передает из уст в уста не одно поколение.

Проклятый трамвай. Речь идет об общественном транспорте №13. Считается, что этот маршрут связан с мистикой. С ним постоянно случаются различные ДТП, возгорания и другие происшествия. Говорят, что нанимают работать на него только опытных водителей.

Призрак в башне. На площади Маркса есть водонапорная башня, которую возвели в 1939 году на улице Ватутина. По легенде, там утонул ремонтник, а тело его так и не нашли. Многие считают, что внутри обитает дух сантехника.

Призрак невесты. Один купец влюбился в актрису театра. Мужчина был женат, а развестись ему не позволяли обстоятельства. Для своей любимой он построил дом, а через короткое время, девушка умерла от чахотки, пишет Сиб.фм. Легенды гласят, что в доме на Советской до сих пор живет ее призрак в белом.

Затонувший «Титаник». В 1921 году произошла серьезная катастрофа на воде. На Оби затонул пароход «Совнарком». Источники сообщают, что на борту было до 400 человек, а спасти удалось менее 100. По легенде, на борту перевозили секретный груз.

Бункер Сталина. Некоторые новосибирцы верят, что под НОВАТом есть бункер, построенный для Сталина. Якобы он соединяет разные части города.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мистика#Пятница#Легенды#Мифы
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