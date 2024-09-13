Топ-5 жутких легенд города напомнили новосибирцам в пятницу 13-го

Призрак невесты. Один купец влюбился в актрису театра. Мужчина был женат, а развестись ему не позволяли обстоятельства. Для своей любимой он построил дом, а через короткое время, девушка умерла от чахотки, пишет Сиб.фм. Легенды гласят, что в доме на Советской до сих пор живет ее призрак в белом.