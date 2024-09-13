Учащиеся жалуются на отвратительные условия — что ответили в школе

Posted 13 сентября, 08:42
Published 13 сентября, 08:42
Modified 13 сентября, 08:44
Updated 13 сентября, 08:44
По словам Натальи Бортниковой, крыша в школе протекает уже три года, вода течет в классы. Из-за повышенной влажности портится мебель, образовалась плесень и даже мох, пишет Om1 Новосибирск.
Помимо кровли, в школе есть и другие проблемы, говорит женщина. Фундамент проседает, рушатся фасады. Она боится, что могут пострадать дети. Ремонт идет и сейчас, завершить его к 1 сентября, как собирались, по какой-то причине не смогли. В итоге окончание ремонта запланировано на конец октября. Учащиеся дышат строительными отходами и плесенью. В целом нельзя проводить ремонт одновременно с учебным процессом, возмущается Наталья.
Женщина получила ответ от администрации школы через «Госуслуги». В нем сказано, что капитальный ремонт запланирован по программе на 2025–2027 годы. Смету составят только в 2025 году.
В департаменте образования заявили, что несущие конструкции в нормальном состоянии, значит, переживать за безопасность детей не стоит.
Ремонт школы не успели доделать за каникулы из-за большого объема работ. При этом капремонт в 2025–2027 году не запланирован.