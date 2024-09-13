Учащиеся жалуются на отвратительные условия — что ответили в школе

Помимо кровли, в школе есть и другие проблемы, говорит женщина. Фундамент проседает, рушатся фасады. Она боится, что могут пострадать дети. Ремонт идет и сейчас, завершить его к 1 сентября, как собирались, по какой-то причине не смогли. В итоге окончание ремонта запланировано на конец октября. Учащиеся дышат строительными отходами и плесенью. В целом нельзя проводить ремонт одновременно с учебным процессом, возмущается Наталья.