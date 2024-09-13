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Posted 13 сентября, 08:42

Published 13 сентября, 08:42

Modified 13 сентября, 08:44

Updated 13 сентября, 08:44

Школу в Новосибирске не успели отремонтировать к началу нового учебного года

Учащиеся жалуются на отвратительные условия — что ответили в школе

13 сентября 2024, 08:42
Фото: Наталья Бортникова. Om1 Новосибирск

Школу в Новосибирске не успели отремонтировать к началу нового учебного года

Жительница Новосибирска пожаловалась на неудовлетворительные условия в школе № 29, в которых вынуждены учиться ее дети.

По словам Натальи Бортниковой, крыша в школе протекает уже три года, вода течет в классы. Из-за повышенной влажности портится мебель, образовалась плесень и даже мох, пишет Om1 Новосибирск.

Помимо кровли, в школе есть и другие проблемы, говорит женщина. Фундамент проседает, рушатся фасады. Она боится, что могут пострадать дети. Ремонт идет и сейчас, завершить его к 1 сентября, как собирались, по какой-то причине не смогли. В итоге окончание ремонта запланировано на конец октября. Учащиеся дышат строительными отходами и плесенью. В целом нельзя проводить ремонт одновременно с учебным процессом, возмущается Наталья.

Фото: Наталья Бортникова. Om1 Новосибирск.

Женщина получила ответ от администрации школы через «Госуслуги». В нем сказано, что капитальный ремонт запланирован по программе на 2025–2027 годы. Смету составят только в 2025 году.

В департаменте образования заявили, что несущие конструкции в нормальном состоянии, значит, переживать за безопасность детей не стоит.

Ремонт школы не успели доделать за каникулы из-за большого объема работ. При этом капремонт в 2025–2027 году не запланирован.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Школа
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