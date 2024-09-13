Ученые заявили, что устройства для отслеживания сна могут обнаружить деменцию

Специалисты из Массачусетского университета в Амхерсте (UMass) готовы уточнить пользу аппаратов для мониторинга режима сна в борьбе с болезнью Альцгеймера на ранней стадии. Для этих целей ученые получили грант в размере 4 млн долларов США.