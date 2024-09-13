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Posted 13 сентября, 04:00

Published 13 сентября, 04:00

Modified 13 сентября, 11:09

Updated 13 сентября, 11:09

Ученые заявили, что устройства для отслеживания сна могут обнаружить деменцию

13 сентября 2024, 04:00
Специалисты из Массачусетского университета в Амхерсте (UMass) готовы уточнить пользу аппаратов для мониторинга режима сна в борьбе с болезнью Альцгеймера на ранней стадии. Для этих целей ученые получили грант в размере 4 млн долларов США.

Известно, что расстройства сна — один из важных признаков этого нейродегенеративного заболевания. Ухудшение качества ночного отдыха проявляется как признак Альцгеймера задолго до нарушения памяти и когнитивных функций, пишет ИА RuNews24.ru.

В рамках нового исследовании предстоит узнать возможность получить корректные медицинские данные в домашних условиях при помощи устройств, анализирующих показатели крови и продолжительность сна. При этом трекеры не станут заменой для полноценной диагностики, но смогут выявить людей из группы риска.

В тестовой группе будут пациенты с генетической предрасположенностью к развитию болезни Альцгеймера, но без явных признаков когнитивных дисфункции. Перечень гаджетов, которые они будут применять в тестах следующий: Apple Watch, кольцо Aura и налобное устройство для измерения активности мозга.

Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций обратитесь за консультацией к специалистам.

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