Ученые заявили, что устройства для отслеживания сна могут обнаружить деменцию

Posted 13 сентября, 04:00
Published 13 сентября, 04:00
Modified 13 сентября, 11:09
Updated 13 сентября, 11:09
Известно, что расстройства сна — один из важных признаков этого нейродегенеративного заболевания. Ухудшение качества ночного отдыха проявляется как признак Альцгеймера задолго до нарушения памяти и когнитивных функций, пишет ИА RuNews24.ru.
В рамках нового исследовании предстоит узнать возможность получить корректные медицинские данные в домашних условиях при помощи устройств, анализирующих показатели крови и продолжительность сна. При этом трекеры не станут заменой для полноценной диагностики, но смогут выявить людей из группы риска.
В тестовой группе будут пациенты с генетической предрасположенностью к развитию болезни Альцгеймера, но без явных признаков когнитивных дисфункции. Перечень гаджетов, которые они будут применять в тестах следующий: Apple Watch, кольцо Aura и налобное устройство для измерения активности мозга.
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