В лидерах по набору на контрактную службу оказался Татарстан

В то же время граждане соседнего Башкортостана, подписавшие контракт с Министерством обороны России, получат единовременную выплату в размере 1,2 миллиона рублей. Из этой суммы 505 тысяч поступают из республиканского бюджета, до 300 тысяч — от Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ, а 400 тысяч — от Минобороны России. В Чувашии выплата составляет 900 тысяч рублей, из которых 500 тысяч — из регионального бюджета. В Марий Эл контрактники получают 1,4 миллиона рублей, в Кировской области — 800 тысяч.