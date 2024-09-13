В лидерах по набору на контрактную службу оказался Татарстан

Posted 13 сентября, 14:28
Published 13 сентября, 14:28
Modified 13 сентября, 14:28
Updated 13 сентября, 14:28
Не менее значимым аспектом является размер выплат — 2 миллиона рублей, и на сегодняшний день это один из самых высоких показателей в России.
С 1 августа 2024 года единовременная выплата в Татарстане составляет 2 миллиона рублей, сообщает inkazan.ru. Эти меры направлены на поддержку военнослужащих и членов их семей. Со стороны республики заключившие контракт получат 1,3 миллиона рублей, еще 400 тысяч — от министерства обороны, а до 300 тысяч — от местных властей. В зоне специальной военной операции бойцы могут рассчитывать на месячный оклад от 210 тысяч рублей.
В то же время граждане соседнего Башкортостана, подписавшие контракт с Министерством обороны России, получат единовременную выплату в размере 1,2 миллиона рублей. Из этой суммы 505 тысяч поступают из республиканского бюджета, до 300 тысяч — от Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ, а 400 тысяч — от Минобороны России. В Чувашии выплата составляет 900 тысяч рублей, из которых 500 тысяч — из регионального бюджета. В Марий Эл контрактники получают 1,4 миллиона рублей, в Кировской области — 800 тысяч.
Кроме того, в Татарстане жителям других регионов и иностранным гражданам предоставляется возможность покрыть расходы на проезд и проживание на время оформления документов. Благодаря работе центров оформления на контрактную службу, которые с прошлого года открыли в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, вся процедура занимает не больше 1 дня.
В этих центрах любой желающий может воспользоваться помощью в подготовке документов, пройти медицинское обследование для определения своей категории годности к службе, а также узнать о льготах и выплатах, на которые у него есть право. Кроме того, иностранцы и их семьи могут получить помощь в оформлении гражданства России и получения ИНН.
Важно отметить, что перед тем, как отправиться в зону специальной военной операции, военнослужащие из Татарстана проходят начальную подготовку. После ее завершения они получают единовременное денежное вознаграждение, военную форму, полный набор необходимых вещей и медикаментов. Выбор воинской части и специальности остается за самими бойцами.
В зоне СВО военнослужащим из Татарстана также оказывается необходимая поддержка. Каждую неделю из республики доставляются конвои с продуктами питания, письмами от близких, транспортом, маскировочными сетями, радиостанциями и другими предметами, которые запрашивают бойцы.