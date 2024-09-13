В Нижнем Новгороде состоялось вручение сертификатов о включении в олимпийский резерв

Posted 13 сентября, 16:00
Published 13 сентября, 16:00
Modified 13 сентября, 16:01
Updated 13 сентября, 16:01
Как сообщает newsnn.ru, глава ОКР Станислав Поздняков отправился в рабочую поездку в Нижний Новгород, чтобы лично пообщаться с будущими олимпийцами и поздравить потенциальных кандидатов в олимпийскую команду РФ.
Он рассказал, что задача данной инициативы ОКР состоит в том, чтобы как можно раньше собрать большую команду юных спортсменов, у которых присутствует потенциал для достижения высоких результатов. Поздняков пообещал взять под контроль дальнейшую карьеру отобранных спортсменов, чтобы в перспективе совместно с ними радоваться победам на олимпиадах.
Сертификаты о внесении в олимпийский резерв на этот год президент ОКР лично вручил 11 юным спортсменам, которые уже показали первые серьезные успехи в вольной борьбе, гребном спорте, легкой атлетике, современном пятиборье и фехтовании.
Директор Нижегородского областного УОР имени В. С. Тишина Евгений Тряпичников выразил особую благодарность экспертам ИЦ ОКР за оказанную ими поддержку перспективным воспитанникам училища олимпийского резерва и прочих спортивных учреждений области.
Он подчеркнул, что в училище высоко оценивают инициативу ОКР, который выбрал площадкой для тестирования именно нижегородское училище. Тряпичников подчеркивает, что тестирование прошли как молодые воспитанники УОР, так и представители других спортивных учреждений региона в количестве примерно 40 человек. На правах директора училища он пообещал и в дальнейшем вести взаимодействие с инновационным центром ОКР. Например, планируется организовать на базе учреждения курсы повышения квалификации для работающих в нем тренеров.
Помимо этого, Станислав Поздняков присоединился к работе II Всероссийского форума «Вера и спорт», призванного внести вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в России на период до 2030 года по воспитанию подрастающего поколения путем обеспечения высокого уровня духовно-нравственных и этических ценностей в сфере физической культуры и спорта.