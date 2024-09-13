В Нижнем Новгороде состоялось вручение сертификатов о включении в олимпийский резерв

Он подчеркнул, что в училище высоко оценивают инициативу ОКР, который выбрал площадкой для тестирования именно нижегородское училище. Тряпичников подчеркивает, что тестирование прошли как молодые воспитанники УОР, так и представители других спортивных учреждений региона в количестве примерно 40 человек. На правах директора училища он пообещал и в дальнейшем вести взаимодействие с инновационным центром ОКР. Например, планируется организовать на базе учреждения курсы повышения квалификации для работающих в нем тренеров.