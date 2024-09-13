В Новосибирске комплексно отремонтировали улицу Писарева

Posted 13 сентября, 09:48
Published 13 сентября, 09:48
Modified 13 сентября, 09:50
Updated 13 сентября, 09:50
По поводу улицы Писарева было много нареканий со стороны горожан. Здесь образовались выбоины, колеи. На проезжей части много колодцев, горловины которых не были обустроены. Сейчас все работы завершены, объект принимает комиссия.
«Завершается ремонт дорог по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“. В этом году ремонтируем по БКД 19,2 км городских дорог — 14 объектов. Комплексный ремонт полуторакилометрового участка улицы Писарева — один из самых главных проектов 2024 года. Помимо полотна дороги, отремонтированы тротуары, бордюры, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка. Из 14 объектов шесть мы уже приняли, четыре находятся в стадии приёмки, ещё четыре — в высокой степени готовности. Это говорит о том, что в сентябре мы эту работу завершим», — заявил мэр Максим Кудрявцев.
Специалисты подрядной организации ООО «Дорсиб плюс» уложили выравнивающий и верхний слой дорожного покрытия, подняли смотровые, дождеприемные колодцы на проезжей части и тротуаре, отремонтировали покрытия трамвайных переездов. Также заменили недостающие дорожные и садовые бортовые камни, уложил асфальтобетонное покрытие на тротуарах, благоустроили газоны, установили ограждения для пешеходов, заменили дорожные знаки.
«В процессе ремонта уровень контроля был двусторонний — подрядчик сам при производстве работ осуществлял контроль, мы проверяли качество — у нас есть своя лаборатория. В итоге большой участок дороги отремонтировали, сейчас идёт приёмка объекта, и в самое ближайшее время мы эту работу завершим», — уверен мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.