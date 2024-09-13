В Новосибирске найдено тело пропавшего студента из Китая

Posted 13 сентября, 11:02
Published 13 сентября, 11:02
Modified 13 сентября, 11:04
Updated 13 сентября, 11:04
На территории областного центра остановлены поиски студента из Китая. Тело молодого человека нашли под окнами многоквартирного дома на улице Беловежской. В настоящее время следователи проводят проверку. Специалистам предстоит определить, есть ли в происшествии криминальная составляющая.
Гражданин КНР все лето путешествовал по Российской Федерации. Он успел побывать и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В середине сентября студент перестал выходить на связь, уже находясь в Новосибирске.