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Posted 13 сентября, 11:02

Published 13 сентября, 11:02

Modified 13 сентября, 11:04

Updated 13 сентября, 11:04

Китайский студент найден в Новосибирске

В Новосибирске найдено тело пропавшего студента из Китая

13 сентября 2024, 11:02
Фото: 1MI
Китайский студент найден в Новосибирске
Тревогу забили близкие молодого человека, который перестал выходить с ними на связь после приезда в Новосибирск.

На территории областного центра остановлены поиски студента из Китая. Тело молодого человека нашли под окнами многоквартирного дома на улице Беловежской. В настоящее время следователи проводят проверку. Специалистам предстоит определить, есть ли в происшествии криминальная составляющая.

Гражданин КНР все лето путешествовал по Российской Федерации. Он успел побывать и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В середине сентября студент перестал выходить на связь, уже находясь в Новосибирске.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Поиск#Уголовное дело#18+
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