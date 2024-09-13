В Новосибирске незнакомец стрелял в подростка с собакой — что известно

Posted 13 сентября, 04:54
Published 13 сентября, 04:54
Modified 13 сентября, 04:56
Updated 13 сентября, 04:56
Все случилось в Кировском районе 11 сентября. Неизвестный выстрелил в подростка, который прогуливался с собакой на улице Зорге. Что стало причиной данного поступка, не сообщается.
Как уточнили в полиции, несовершеннолетнему оказали помощь врачи. Парень ранен, но характер ранения не уточняется. Звонок к правоохранителям поступил от больницы. Потерпевшая сторона заявила об инциденте в полицию.
Участник конфликта установлен. Детали в МВД не уточнили. Проводится проверка. Все обстоятельства выясняются.
В Новосибирске мужчина захватил в заложники мать с тремя детьми. Женщина его простила.