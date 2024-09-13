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Posted 13 сентября, 04:54

Published 13 сентября, 04:54

Modified 13 сентября, 04:56

Updated 13 сентября, 04:56

В парня стреляли

В Новосибирске незнакомец стрелял в подростка с собакой — что известно

13 сентября 2024, 04:54
Фото: 1MI
В парня стреляли

В Новосибирске неизвестный стрелял в подростка с собакой

В Новосибирске подросток пострадал от выстрела, информацию подтвердили в полиции.

Все случилось в Кировском районе 11 сентября. Неизвестный выстрелил в подростка, который прогуливался с собакой на улице Зорге. Что стало причиной данного поступка, не сообщается.

Как уточнили в полиции, несовершеннолетнему оказали помощь врачи. Парень ранен, но характер ранения не уточняется. Звонок к правоохранителям поступил от больницы. Потерпевшая сторона заявила об инциденте в полицию.

Участник конфликта установлен. Детали в МВД не уточнили. Проводится проверка. Все обстоятельства выясняются.

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