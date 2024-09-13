В Новосибирске открывается выставка трофейной техники НАТО

Posted 13 сентября, 02:59
Published 13 сентября, 02:59
Modified 13 сентября, 03:01
Updated 13 сентября, 03:01
Выставка начнется 13 сентября возле ГПНТБ, что на площади Пименова. Трофейную технику покажут горожанам с 12 часов. Продлится выставка до 22 сентября.
Сама техника принадлежала НАТО. Ее захватили российские военнослужащие в зоне спецоперации. Всего экспонатов 14. В их числе есть танк, бронетранспортеры, вездеходы и другие.
Гости могут посмотреть не только на технику, но и поучаствовать в мастер-классах, передать гуманитарную помощь для Курска, записаться на службу по контракту, послушать концерт и многое другое.