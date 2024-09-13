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Posted 13 сентября, 02:59

Published 13 сентября, 02:59

Modified 13 сентября, 03:01

Updated 13 сентября, 03:01

Техника будет стоять у библиотеки

В Новосибирске открывается выставка трофейной техники НАТО

13 сентября 2024, 02:59
Фото: atas.info
Техника будет стоять у библиотеки
В Новосибирске представят технику НАТО: в мэрии рассказали, когда начнется выставка.

Выставка начнется 13 сентября возле ГПНТБ, что на площади Пименова. Трофейную технику покажут горожанам с 12 часов. Продлится выставка до 22 сентября.

Сама техника принадлежала НАТО. Ее захватили российские военнослужащие в зоне спецоперации. Всего экспонатов 14. В их числе есть танк, бронетранспортеры, вездеходы и другие.

Гости могут посмотреть не только на технику, но и поучаствовать в мастер-классах, передать гуманитарную помощь для Курска, записаться на службу по контракту, послушать концерт и многое другое.

Фото: мэрия.
Техника НАТО на улицах Новосибирска — названы сроки появления танков
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#СВО#Техника#Выставка
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