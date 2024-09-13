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Posted 13 сентября, 07:25

Published 13 сентября, 07:25

Modified 13 сентября, 07:27

Updated 13 сентября, 07:27

Спасатели подвели итоги купального сезона-2024 в Новосибирске

В Новосибирске завершается купальный сезон-2024: итоги не радуют

13 сентября 2024, 07:25
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Спасатели подвели итоги купального сезона-2024 в Новосибирске

Сюжет
Аномальная жара в Новосибирске
Купальный сезон в Новосибирске официально закроют 15 сентября, рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели работали в усиленном режиме. Из воды в Новосибирске удалось достать 72 человек, в том числе, 18 детей. При этом погибли 28 человек, включая пятерых детей.

К сожалению, основные причины печального итога отдыха у воды являются алкоголь, невнимательность и пренебрежение мерами безопасности.

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Спасатели говорят, что лето-2014 было особенно напряженным из-за аномальной жары. На водных объектах Новосибирской области значительно выросло количество жертв, из-за этого в регионе ввели режим повышенной готовности. Уже в июле стало ясно, что количество утопленников превышает показатели 2023 года в два раза.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#МАСС#Аномальная жара в Новосибирске
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