В Новосибирске завершается купальный сезон-2024: итоги не радуют

Posted 13 сентября, 07:25
Published 13 сентября, 07:25
Modified 13 сентября, 07:27
Updated 13 сентября, 07:27
Спасатели работали в усиленном режиме. Из воды в Новосибирске удалось достать 72 человек, в том числе, 18 детей. При этом погибли 28 человек, включая пятерых детей.
К сожалению, основные причины печального итога отдыха у воды являются алкоголь, невнимательность и пренебрежение мерами безопасности.
Спасатели говорят, что лето-2014 было особенно напряженным из-за аномальной жары. На водных объектах Новосибирской области значительно выросло количество жертв, из-за этого в регионе ввели режим повышенной готовности. Уже в июле стало ясно, что количество утопленников превышает показатели 2023 года в два раза.