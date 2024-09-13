В Новосибирске завершается купальный сезон-2024: итоги не радуют

Спасатели говорят, что лето-2014 было особенно напряженным из-за аномальной жары. На водных объектах Новосибирской области значительно выросло количество жертв, из-за этого в регионе ввели режим повышенной готовности. Уже в июле стало ясно, что количество утопленников превышает показатели 2023 года в два раза.