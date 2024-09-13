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Posted 13 сентября, 05:20

Published 13 сентября, 05:20

Modified 13 сентября, 05:26

Updated 13 сентября, 05:26

Сколько стоят деньги

В Новосибирске за миллионы продают 100-рублевые купюры

13 сентября 2024, 05:20
Фото: 1MI
Сколько стоят деньги
В Новосибирске выставили на продажу коллекцию купюр номиналом в 100 рублей: продавец отдаёт их за миллионы.

Продает купюры жительница Новосибирска. В ее коллекции 100-рублевые банкноты — более 20 штук.

Их выпускали во времена Олимпиады в Сочи, которая проходила в 2014 году. Памятные деньги о спортивном событии сибирячка отдает за колоссальную сумму. Стоят они три миллиона рублей.

Объявление выставили пару дней назад. Оно привлекло внимание меньше сотни пользователей. Зачастую такие огромные ценники ставят ради шутки, чтобы привлечь внимание к объявлению.

Купюры 2014 года выпускаКупюры 2014 года выпуска
Купюры 2014 года выпускаКупюры 2014 года выпуска
Фото: Авито. Купюры 2014 года выпуска

Также на продажу выставили пятиэтажную квартиру. Ее продают за 130 млн рублей.

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