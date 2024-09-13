В Новосибирске за миллионы продают 100-рублевые купюры

Posted 13 сентября, 05:20
Published 13 сентября, 05:20
Modified 13 сентября, 05:26
Updated 13 сентября, 05:26
Продает купюры жительница Новосибирска. В ее коллекции 100-рублевые банкноты — более 20 штук.
Их выпускали во времена Олимпиады в Сочи, которая проходила в 2014 году. Памятные деньги о спортивном событии сибирячка отдает за колоссальную сумму. Стоят они три миллиона рублей.
Объявление выставили пару дней назад. Оно привлекло внимание меньше сотни пользователей. Зачастую такие огромные ценники ставят ради шутки, чтобы привлечь внимание к объявлению.