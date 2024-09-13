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Posted 13 сентября, 06:37

Published 13 сентября, 06:37

Modified 13 сентября, 06:45

Updated 13 сентября, 06:45

Водитель погиб в «скорой» после ДТП в Новосибирске

Водитель погиб в «скорой» после ДТП в Новосибирске

13 сентября 2024, 06:37
Фото: отдел пропаганды ГАИ по Новосибирску
В Новосибирске произошло смертельное ДТП. Подробности, рассказали в отделе пропаганды ГАИ по Новосибирску.

13 сентября в 10:30 на улице Немировича-Данченко в Кировском районе столкнулись автомобили Dodge Сalibri и Toyota Caldina. В результате скончался 65-летний водитель Dodge, это произошло в машине скорой помощи. Известно, что оба автомобиля шли попутно от площади Маркса. О состоянии 28-детнего водителя «Тойоты» не уточняется.

В ближайшее время правоохранители проведут проверку и вынесут соответствующее процессуальное решение.

Видео: отдел пропаганды ГАИ по Новосибирску.

Сейчас в Новосибирске проходит выставка техники НАТО — трофеи экспонируют возле ГПНТБ. Также стоит учитывать перекрытия движения по некоторым улицам на время выставки.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП
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