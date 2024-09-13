Водитель погиб в «скорой» после ДТП в Новосибирске

13 сентября в 10:30 на улице Немировича-Данченко в Кировском районе столкнулись автомобили Dodge Сalibri и Toyota Caldina. В результате скончался 65-летний водитель Dodge, это произошло в машине скорой помощи. Известно, что оба автомобиля шли попутно от площади Маркса. О состоянии 28-детнего водителя «Тойоты» не уточняется.



В ближайшее время правоохранители проведут проверку и вынесут соответствующее процессуальное решение.