Водителей из Азербайджана оштрафовали в Новосибирске на сотни тысяч — в чем причина

Posted 13 сентября, 04:20
Published 13 сентября, 04:20
Modified 13 сентября, 04:22
Updated 13 сентября, 04:22
Иностранцы прибыли в Новосибирскую область из Азербайджана. На двух грузовых автомобилях они приехали в Тогучинский район. Их остановили правоохранители и проверили на весовой контроль.
Оказалось, что масса грузовиков превышала норму в два раза. Также водители не имели полис ОСАГО, тахографов, карты диагностики, которая разрешает допуск т/с к проезду.
Виновных привлекли к ответственности. За превышение массы автомобиля одному водителю назначили штраф в 400 тысяч, дело другого еще не рассмотрено. Также водителей оштрафовали за управление машинами без документов.