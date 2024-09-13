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Posted 13 сентября, 04:20

Published 13 сентября, 04:20

Modified 13 сентября, 04:22

Updated 13 сентября, 04:22

На грузовиках они приехали в НСО

Водителей из Азербайджана оштрафовали в Новосибирске на сотни тысяч — в чем причина

13 сентября 2024, 04:20
Фото: 1MI
На грузовиках они приехали в НСО

Водителей из Азербайджана оштрафовали в Новосибирске на 400 тыс

В Новосибирской области остановили автомобилистов, вес транспортных средств которых превышал все допустимые нормы, сообщили в прокуратуре.

Иностранцы прибыли в Новосибирскую область из Азербайджана. На двух грузовых автомобилях они приехали в Тогучинский район. Их остановили правоохранители и проверили на весовой контроль.

Оказалось, что масса грузовиков превышала норму в два раза. Также водители не имели полис ОСАГО, тахографов, карты диагностики, которая разрешает допуск т/с к проезду.

Виновных привлекли к ответственности. За превышение массы автомобиля одному водителю назначили штраф в 400 тысяч, дело другого еще не рассмотрено. Также водителей оштрафовали за управление машинами без документов.

Фото: прокуратура НСО.

Ранее мигранты попытались прорваться через госграницу: их остановили в Новосибирской области.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Штрафы#Большегруз#Тогучинский район#ОСАГО#Азербайджан
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