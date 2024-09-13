Жители Новосибирска заметили на улицах дроны — что произошло

Posted 13 сентября, 03:40
Published 13 сентября, 03:40
Modified 13 сентября, 03:42
Updated 13 сентября, 03:42
На территории Ленинского района местные жители обратили внимание на необычные дроны. Они созданы для кошения травы. Называется техника «Саранча». Их приобрели для уборки района.
Дроны могут заменять несколько человек. Они залезут даже в те участки, где это труднодоступно, что очень помогает ручному труду.
Еще администрация района до конца 2024 года закупит различную технику для уборки: подметальные машины, транспорт для очистки тротуаров и другое. Ленинский район является самым большим по площади, поэтому там необходимо пополнение автопарка.
Тем временем новосибирцам скоро покажут военную технику НАТО.