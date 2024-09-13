Жители Новосибирска заметили на улицах дроны — что произошло

Дроны могут заменять несколько человек. Они залезут даже в те участки, где это труднодоступно, что очень помогает ручному труду.



Еще администрация района до конца 2024 года закупит различную технику для уборки: подметальные машины, транспорт для очистки тротуаров и другое. Ленинский район является самым большим по площади, поэтому там необходимо пополнение автопарка.