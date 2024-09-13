Жители почти 500 домов выступили против УК — чем они недовольны

Posted 13 сентября, 09:05
Published 13 сентября, 09:05
Modified 13 сентября, 09:39
Updated 13 сентября, 09:39
Атмосфера быстро накалилась, многие давно ждали встречи с руководством УК. Помимо гендиректора Анатолия Толмачева, присутствовали другие руководители компании.
Жители чаще всего жалуются на невозможность дозвониться до единой диспетчерской, нехватку самых важных сотрудников в УК — дворников, слесарей, уборщиц. Ремонт тоже делают с нарушениями. Так, подписанные сметы не означают ремонт, или его долго не могут начать, несмотря на подписанные документы. Сметы по требованиям жильцов не предоставляют. На собрании жители потребовали прозрачности в финансовых вопросах.
Справка
УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» обслуживает 486 домов.
Также жители волнуются, успеет ли УК подготовить дома к зиме. Так, в дом №3 на Широкую улицу всё никак не могут доставить бойлер.
Гендиректор УК обещал увеличить количество диспетчеров и решить другие накопленные проблемы.