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Posted 13 сентября, 09:05

Published 13 сентября, 09:05

Modified 13 сентября, 09:39

Updated 13 сентября, 09:39

Встреча жителей с УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района»

Жители почти 500 домов выступили против УК — чем они недовольны

13 сентября 2024, 09:05
Фото: предоставлено организаторами
Встреча жителей с УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района»

Жители почти 500 домов в Новосибирске выступили против своей УК

Жители Ленинского района смогли лично высказать всё, что думают, своей управляющей компании — «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», рассказали организаторы встречи, команда депутата Госдумы РФ Виктора Игнатова.

Атмосфера быстро накалилась, многие давно ждали встречи с руководством УК. Помимо гендиректора Анатолия Толмачева, присутствовали другие руководители компании.

Жители чаще всего жалуются на невозможность дозвониться до единой диспетчерской, нехватку самых важных сотрудников в УК — дворников, слесарей, уборщиц. Ремонт тоже делают с нарушениями. Так, подписанные сметы не означают ремонт, или его долго не могут начать, несмотря на подписанные документы. Сметы по требованиям жильцов не предоставляют. На собрании жители потребовали прозрачности в финансовых вопросах.

Справка

УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» обслуживает 486 домов.

Также жители волнуются, успеет ли УК подготовить дома к зиме. Так, в дом №3 на Широкую улицу всё никак не могут доставить бойлер.

Гендиректор УК обещал увеличить количество диспетчеров и решить другие накопленные проблемы.

Встреча жителей с УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района»Встреча жителей с УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района»
Встреча жителей с УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района»Встреча жителей с УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района»
Фото: предоставлено организаторами. Встреча жителей с УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района»

Ранее стала известна дата начала отопительного сезона в Новосибирске.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#ЖКХ
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