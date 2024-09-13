Жители почти 500 домов выступили против УК — чем они недовольны

Жители чаще всего жалуются на невозможность дозвониться до единой диспетчерской, нехватку самых важных сотрудников в УК — дворников, слесарей, уборщиц. Ремонт тоже делают с нарушениями. Так, подписанные сметы не означают ремонт, или его долго не могут начать, несмотря на подписанные документы. Сметы по требованиям жильцов не предоставляют. На собрании жители потребовали прозрачности в финансовых вопросах.