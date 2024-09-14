Что делать, если у вас не вывозят мусор, рассказали в МУП «САХ»

Часто завалы возникают из-за явных нарушений правил складирования твердых коммунальных отходов (ТКО). Новосибирцам напомнили, что автомобильные шины, строительные и растительные отходы не относятся к ТКО, они не включены в норматив накопления и не входят в тариф за услугу по вывозу мусора.