Что делать, если у вас не вывозят мусор, рассказали в МУП «САХ»

Posted 14 сентября, 07:03
Published 14 сентября, 07:03
Modified 14 сентября, 07:05
Updated 14 сентября, 07:05
О случаях отклонения от графика вывоза мусора нужно сообщать в диспетчерскую службу регионального оператора МУП «САХ» по телефону +7 (383) 363-04-22. Для оперативной отработки сигналов рекомендуют обращаться через личные сообщения группы регоператора в соцсети «ВКонтакте».
В связи со сбоями вывоза твердых коммунальных отходов в Калининском районе Новосибирска сменили перевозчика. Так, в микрорайоне Пашино и поселке Гвардейский с 2 сентября сместились графики вывоза твердых коммунальных отходов. Ситуацию исправили — направили дополнительные единицы спецтехники. МУП «САХ» принимает все меры для стабилизации вывоза отходов в Пашино.
С 10 сентября оператор зачищает все контейнерные площадки, которые находятся на улицах частного сектора в Пашино.
В Октябрьском районе у подрядной организации произошел сбой в графике транспортирования отходов по техническим причинам. Работа транспортировщика усилена собственными экипажами и единицами спецтехники регоператора, вывоз в настоящее время стабилизирован, рассказали в МУП «САХ».
Из-за приостановки приема отходов на Левобережном полигоне мусор теперь везут на Гусинобродский полигон.
«Так как ситуацию с транспортированием ТКО с левого берега Новосибирска осложняет ремонт двух мостов через реку Обь, время прохождения каждого маршрута значительно увеличилось. Периодичность вывоза КГО по графикам вынужденно смещается», — рассказали в пресс-службе МУП «САХ».
Часто завалы возникают из-за явных нарушений правил складирования твердых коммунальных отходов (ТКО). Новосибирцам напомнили, что автомобильные шины, строительные и растительные отходы не относятся к ТКО, они не включены в норматив накопления и не входят в тариф за услугу по вывозу мусора.
«Вывозить подобные отходы обязаны их образователи. В случае, если образователь отходов не установлен, их вывоз осуществляет собственник земельного участка. Как правило, по договору эта обязанность возложена на лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом. Если земельный участок под контейнерной площадкой принадлежит муниципалитету, то следят за порядком — органы местного самоуправления», — пояснили в МУП «САХ».