Голодный год: неурожай картофеля из-за дождей случится в 2024 году

Сохранность урожая картофеля по результатам 2024 года будет около 50%. Значительная часть урожая оказалась поражена фитофторой и бактериальной гнилью. Важно собрать урожай правильно — только в сухую погоду и сушить корнеплоды перед тем, как отправить его на хранение. Картофель с признаками поражения нужно немедленно убирать из хранилища, поскольку он может заразить здоровые плоды.