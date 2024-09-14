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Posted 14 сентября, 07:42

Published 14 сентября, 07:42

Modified 14 сентября, 07:44

Updated 14 сентября, 07:44

Сохранность урожая картофеля в 2024 году составит около 50%

Голодный год: неурожай картофеля из-за дождей случится в 2024 году

14 сентября 2024, 07:42
Фото: 1MI
Сохранность урожая картофеля в 2024 году составит около 50%

Дефицит картофеля прогнозируют в Новосибирске в 2024 году

Цены останутся прежними, а вот качество корнеплодов будет значительно ниже, чем в предыдущие годы — всё из-за поражения бактериями, рассказали в Минсельхозе Новосибирской области.

В Новосибирской области отпускная цена за килограмм картофеля осенью-2024 составит 18 рублей — как и в 2023 году. А вот его качество значительно уступает прошлогоднему. Всё дело в дождливой погоде, пишет VN.ru со ссылкой на руководителя овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакира Сулейманова.

Сохранность урожая картофеля по результатам 2024 года будет около 50%. Значительная часть урожая оказалась поражена фитофторой и бактериальной гнилью. Важно собрать урожай правильно — только в сухую погоду и сушить корнеплоды перед тем, как отправить его на хранение. Картофель с признаками поражения нужно немедленно убирать из хранилища, поскольку он может заразить здоровые плоды.

Осенью в Новосибирской области собираются выкопать более 248 тысяч тонн картофеля — это около 70% от необходимого количества.

В начале лета картофель вырос в цене на 75%, до 59 рублей, еще в мае килограмм можно было купить за 30 рублей.

Дачникам из Новосибирска дали советы по сохранению урожая в заморозки
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Новосибирские аграрии несут убытки из-за дождей, пока ущерб оценивают в 1 млрд рублей, но это не окончательные цифры.

В Новосибирской области по ночам фиксируют заморозки, которые начались довольно рано в 2024 году. Агроном дал советы, как спасти свой урожай от холодов.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Картофель#Еда
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