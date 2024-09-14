Когда нужно убирать капусту — сроки

Можно смело ждать даже первого снега — капусте ничего не будет. Раньше ее вовсе квасили тронутую морозцем. В таком случае ее нужно убирать, когда похолодает до -4 градусов. Если капуста собрана при минусовых температурах, ее нужно хранить в аналогичных условиях, вплоть до того, как вы соберетесь ее квасить.