Когда нужно убирать капусту — сроки

Posted 14 сентября, 09:55
Published 14 сентября, 09:55
Modified 14 сентября, 09:57
Updated 14 сентября, 09:57
Можно смело ждать даже первого снега — капусте ничего не будет. Раньше ее вовсе квасили тронутую морозцем. В таком случае ее нужно убирать, когда похолодает до -4 градусов. Если капуста собрана при минусовых температурах, ее нужно хранить в аналогичных условиях, вплоть до того, как вы соберетесь ее квасить.
Но если вы планируете хранить кочаны свежими, то уборкой стоит озадачиться до первых заморозков. Напомним, в начале сентября по ночам местами температура падала до -2…0 градусов.
Перед отправкой на хранение у кочанов срывают нижние листья, но не полностью. Оптимальные месте хранения — погреба, балконы. Там должно быть довольно прохладно, но не холоднее -4 градусов. Если урожай богатый, то заверните кочаны в пленку или бумагу — так она долежит даже до весны, пишет VN.ru.
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