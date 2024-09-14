atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 09:55

Published 14 сентября, 09:55

Modified 14 сентября, 09:57

Updated 14 сентября, 09:57

Названы сроки уборки капусты осенью-2024 в Новосибирской области

Когда нужно убирать капусту — сроки

14 сентября 2024, 09:55
Фото: 1MI

Названы сроки уборки капусты осенью-2024 в Новосибирской области

Капусте мороз не страшен, поэтому торопиться убирать кочаны не стоит, рассказал завкафедрой земледелия НГАУ, агроном Алексей Мармулев.

Можно смело ждать даже первого снега — капусте ничего не будет. Раньше ее вовсе квасили тронутую морозцем. В таком случае ее нужно убирать, когда похолодает до -4 градусов. Если капуста собрана при минусовых температурах, ее нужно хранить в аналогичных условиях, вплоть до того, как вы соберетесь ее квасить.

Но если вы планируете хранить кочаны свежими, то уборкой стоит озадачиться до первых заморозков. Напомним, в начале сентября по ночам местами температура падала до -2…0 градусов.

Перед отправкой на хранение у кочанов срывают нижние листья, но не полностью. Оптимальные месте хранения — погреба, балконы. Там должно быть довольно прохладно, но не холоднее -4 градусов. Если урожай богатый, то заверните кочаны в пленку или бумагу — так она долежит даже до весны, пишет VN.ru.

Голодный год: неурожай картофеля из-за дождей случится в 2024 году
Узнать подробнее

В Новосибирской области прогнозируют нехватку картофеля. Всё из-за скудного урожая в 2024 году. Дожди залили не только зерно, но и картошку. Аграрии вовсе несут убытки, уже насчитали 1 млрд рублей ущерба.

Читайте также:
Очередной сбой произошел у Wildberries по всей стране — что случилось на это разНовосибирцы стали реже убираться — во сколько обойдется клининг разных квартирВ Новосибирской области произошло землетрясение — как сильно тряхануло
#Алёна Рогонова#Новосибирск#Урожай#Еда
Подпишитесь
Популярное