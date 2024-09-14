Нелегального таксиста наказали за работу без лицензии и вручили повестку

Также полицейские искали не состоящих на воинском учете граждан России и проверяли наличие лицензий на работу. В итоге проверяющие выявили двойного нарушителя. Выяснилось, что в 2015 году он стал гражданином РФ, но на воинский учет не встал. Все эти годы новоявленный россиянин нелегально работал таксистом.