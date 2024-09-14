Нелегального таксиста наказали за работу без лицензии и вручили повестку

Posted 14 сентября, 10:45
Published 14 сентября, 10:45
Modified 14 сентября, 10:49
Updated 14 сентября, 10:49
Также полицейские искали не состоящих на воинском учете граждан России и проверяли наличие лицензий на работу. В итоге проверяющие выявили двойного нарушителя. Выяснилось, что в 2015 году он стал гражданином РФ, но на воинский учет не встал. Все эти годы новоявленный россиянин нелегально работал таксистом.
Нарушителю вручили повестку, обязующую явиться в военкомат и привлекли к ответственности за работу без лицензии по ч. 2 статьи 14.1.
Всего проверили больше 30 пассажиров и работающих в районе аэропорта людей.
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