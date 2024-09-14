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Posted 14 сентября, 10:45

Published 14 сентября, 10:45

Modified 14 сентября, 10:49

Updated 14 сентября, 10:49

Нелегального таксиста наказали и вручили повестку в новосибирском Толмачево

Нелегального таксиста наказали за работу без лицензии и вручили повестку

14 сентября 2024, 10:45
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Нелегального таксиста наказали и вручили повестку в новосибирском Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачево провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, рассказали в Управлении на транспорте МВД РФ по СФО.

Также полицейские искали не состоящих на воинском учете граждан России и проверяли наличие лицензий на работу. В итоге проверяющие выявили двойного нарушителя. Выяснилось, что в 2015 году он стал гражданином РФ, но на воинский учет не встал. Все эти годы новоявленный россиянин нелегально работал таксистом.

Нарушителю вручили повестку, обязующую явиться в военкомат и привлекли к ответственности за работу без лицензии по ч. 2 статьи 14.1.

Всего проверили больше 30 пассажиров и работающих в районе аэропорта людей.

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