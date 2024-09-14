Nissan влетел в работающий погрузчик в Новосибирске — погибли два человека

Posted 14 сентября, 05:21
Published 14 сентября, 05:21
Modified 14 сентября, 05:23
Updated 14 сентября, 05:23
Фатальная авария произошла на улице Мира в Кировском районе. За рулем был 19-летний парень, с ним ехали два пассажира. По какой-то причине водитель врезался в работающий китайский погрузчик Lonking, в котором находился 44-летний водитель.
Водитель и 22-летняя девушка скончались на месте, еще один 22-летний пассажир сейчас в больнице с тяжелыми травмами.
Также в новосибирском Кольцово водитель врезался в стену здания и погиб — ГАИ опубликовало кадры с месте происшествия.