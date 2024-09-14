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Posted 14 сентября, 05:21

Published 14 сентября, 05:21

Modified 14 сентября, 05:23

Updated 14 сентября, 05:23

Nissan влетел в работающий погрузчик в Новосибирске — погибли два человека

Nissan влетел в работающий погрузчик в Новосибирске — погибли два человека

14 сентября 2024, 05:21
Фото: 1MI
14 сентября около 3 часов ночи автомобиль Nissan Sunny влетел на полной скорости в погрузчик, люди в легковушке скончались, сам автомобиль превратился в груду металла

Фатальная авария произошла на улице Мира в Кировском районе. За рулем был 19-летний парень, с ним ехали два пассажира. По какой-то причине водитель врезался в работающий китайский погрузчик Lonking, в котором находился 44-летний водитель.

Водитель и 22-летняя девушка скончались на месте, еще один 22-летний пассажир сейчас в больнице с тяжелыми травмами.

Фото: Отдел пропаганды ГАИ по Новосибирску.

Также в новосибирском Кольцово водитель врезался в стену здания и погиб — ГАИ опубликовало кадры с месте происшествия.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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