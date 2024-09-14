Новосибирцы ринулись в фитнес-клубы — сколько стоит красивое тело осенью-2024

Основная цель занятий спортом у новосибирцев — поддержание здоровья. По этой причине занимается 71% опрошенных. Для улучшения физической формы это делают 69% респондентов. Для коррекции веса — 48%, для развития силы и выносливости — 38% и для уверенности в себе — 27%.