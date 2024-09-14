Новосибирцы ринулись в фитнес-клубы — сколько стоит красивое тело осенью-2024

Posted 14 сентября, 05:27
Published 14 сентября, 05:27
Modified 14 сентября, 05:29
Updated 14 сентября, 05:29
Накануне осени в Новосибирске спрос на занятия с тренерами вырос на 16% по сравнению с июлем 2024 года предложение от тренеров увеличилось на 11%, отмечают аналитики «Авито Услуг».
«Чаще всего онлайн новосибирцы занимаются кардио-тренировками (бег, велосипед, аэробика и т. д.), так ответили 32% опрошенных. На втором месте силовые тренировки (гантели, штанги, тренажеры, так далее), их выбрал 31%», — говорит руководитель категории «Обучение» Игорь Санников.
Основная цель занятий спортом у новосибирцев — поддержание здоровья. По этой причине занимается 71% опрошенных. Для улучшения физической формы это делают 69% респондентов. Для коррекции веса — 48%, для развития силы и выносливости — 38% и для уверенности в себе — 27%.
В среднем в Новосибирске услуги фитнес-тренер в очном формате стоят от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей за занятие и от 500 до 1,2 тысячи рублей — за занятие онлайн.
Занятия фитнесом с индивидуальным тренером предлагают множество преимуществ, так как тренер создает персонализированную программу, основанную на целях, уровне подготовки и состоянии здоровья клиента. Вот ключевые этапы, как организовать эффективные тренировки с персональным тренером:
На первой встрече тренер обычно проводит оценку вашего физического состояния. Это может включать измерение состава тела, проверку силы, гибкости и выносливости. Вы совместно определяете цели тренировок — будь то похудение, набор мышечной массы или улучшение общего состояния здоровья.
На основе анализа тренер разрабатывает программу, адаптированную к вашим нуждам и возможностям. Программа может включать как силовые, так и кардиотренировки, упражнения для повышения гибкости или функциональной силы, в зависимости от целей.
Один из главных плюсов работы с тренером — это контроль за правильностью выполнения упражнений. Тренер следит за техникой, чтобы предотвратить травмы и обеспечить максимальный эффект от занятий.
Тренер не только обучает, но и мотивирует. Он помогает не сдаваться, следит за прогрессом, корректирует программу по мере улучшения ваших результатов.
Многие тренеры предлагают рекомендации по питанию и отдыху, что важно для достижения желаемых результатов. Восстановление между тренировками также является ключевым элементом успеха.
По мере того как вы достигаете промежуточных целей, тренер адаптирует программу, чтобы поддерживать интерес и стимулировать дальнейший прогресс.
Эти занятия дают максимальную отдачу благодаря индивидуальному подходу и постоянной поддержке со стороны профессионала, что делает тренировки более эффективными и безопасными.