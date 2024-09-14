Новосибирцы стали реже убираться — во сколько обойдется клининг разных квартир

Posted 14 сентября, 08:17
Published 14 сентября, 08:17
Modified 14 сентября, 08:19
Updated 14 сентября, 08:19
За поддерживающую уборку (когда в порядок приводят только видимые части интерьера, куда может дотянуться рука) однокомнатной квартиры в мегаполисе в среднем придется отдать 2,5 тысячи рублей, двухкомнатной — 3,5 тысячи, трехкомнатной — в 4,5 тысячи рублей.
Спрос на услуги клининга вырос на 9% с начала лета. По словам руководителя категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александра Сёмочкина, это связано с тем, что новосибирцы из-за занятости предпочитают передавать работу по дому профессионалам.
Заказывать профессиональную чистку ковров стали на треть больше. Оттереть с ковра слаймы, следы маркеров и пластилина в среднем стоит 300 рублей за кв. метр.
Химчистка мягкой мебели за лето стала популярнее у новосибирцев на 36%. Цена вопроса — от 700 рублей. Почистить диван стоит в среднем 2,5 тысячи рублей, кресло — 1 тысяча рублей, матрас с двух сторон — 2,5 тысячи рублей.
Как правило, исполнителей выбирают по отзывам и цене.
Также мы узнали, сколько стоят услуги фитнес-тренеров в 2024 году.