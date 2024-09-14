Новосибирцы стали реже убираться — во сколько обойдется клининг разных квартир

Спрос на услуги клининга вырос на 9% с начала лета. По словам руководителя категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александра Сёмочкина, это связано с тем, что новосибирцы из-за занятости предпочитают передавать работу по дому профессионалам.