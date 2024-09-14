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Posted 14 сентября, 08:17

Published 14 сентября, 08:17

Modified 14 сентября, 08:19

Updated 14 сентября, 08:19

Новосибирцы стали реже убираться — во сколько обойдется клининг разных квартир

Новосибирцы стали реже убираться — во сколько обойдется клининг разных квартир

14 сентября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцы стали чаще прибегать к услугам клининга. В августе-2024 спрос вырос на 31% по сравнению с июнем 2024 года, выяснили аналитики «Авито Услуг».

За поддерживающую уборку (когда в порядок приводят только видимые части интерьера, куда может дотянуться рука) однокомнатной квартиры в мегаполисе в среднем придется отдать 2,5 тысячи рублей, двухкомнатной — 3,5 тысячи, трехкомнатной — в 4,5 тысячи рублей.

Спрос на услуги клининга вырос на 9% с начала лета. По словам руководителя категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александра Сёмочкина, это связано с тем, что новосибирцы из-за занятости предпочитают передавать работу по дому профессионалам.

Заказывать профессиональную чистку ковров стали на треть больше. Оттереть с ковра слаймы, следы маркеров и пластилина в среднем стоит 300 рублей за кв. метр.

Фото: Изображение Midjourney.

Химчистка мягкой мебели за лето стала популярнее у новосибирцев на 36%. Цена вопроса — от 700 рублей. Почистить диван стоит в среднем 2,5 тысячи рублей, кресло — 1 тысяча рублей, матрас с двух сторон — 2,5 тысячи рублей.

Как правило, исполнителей выбирают по отзывам и цене.

Также мы узнали, сколько стоят услуги фитнес-тренеров в 2024 году.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Клининг
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