Очередной сбой произошел у Wildberries по всей стране — что случилось на это раз

Posted 14 сентября, 08:36
Published 14 сентября, 08:36
Modified 14 сентября, 08:47
Updated 14 сентября, 08:47
14 сентября в работе маркетплейса Wildberries произошел массовый сбой. Проблемы ощущают пользователи по всей стране. Заказы автоматически отменяют, а покупателей штрафуют за возврат. Проблемы начались несколько часов назад.
По данным сайта downdetector.su, Новосибирская область занимает третье место среди всех регионов РФ по количеству проблем при работе с Wildberries.
На сайте downdetector.su пользователи массово жалуются на штрафы, которые начисляет сервис.
«Товары ушли, которые по срокам хранения не должны были уходить!»;
«Всем заказы поотменяли, у меня отменили пять заказов. 500 рублей сняли ни за что. Хорошо сегодня WB заработает со всех»;
«Заказ отменен, оплачен заранее!!! Деньги списали, а у меня был бесплатный отказ. Без моего ведома! Решайте вопрос скорее, „уважаемый“ ВБ»!