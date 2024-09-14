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Posted 14 сентября, 08:36

Published 14 сентября, 08:36

Modified 14 сентября, 08:47

Updated 14 сентября, 08:47

Новосибирцев массово штрафуют из-за сбоя в работе Wildberries

Очередной сбой произошел у Wildberries по всей стране — что случилось на это раз

14 сентября 2024, 08:36
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Новосибирцев массово штрафуют из-за сбоя в работе Wildberries

«Дикие ягоды» снова лихорадит, сбои в последнее время происходят регулярно.

14 сентября в работе маркетплейса Wildberries произошел массовый сбой. Проблемы ощущают пользователи по всей стране. Заказы автоматически отменяют, а покупателей штрафуют за возврат. Проблемы начались несколько часов назад.

По данным сайта downdetector.su, Новосибирская область занимает третье место среди всех регионов РФ по количеству проблем при работе с Wildberries.

Фото: downdetector.su.
Массовый сбой произошел в Wildberries по всей стране — что произошло
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На сайте downdetector.su пользователи массово жалуются на штрафы, которые начисляет сервис.

«Товары ушли, которые по срокам хранения не должны были уходить!»;
«Всем заказы поотменяли, у меня отменили пять заказов. 500 рублей сняли ни за что. Хорошо сегодня WB заработает со всех»;
«Заказ отменен, оплачен заранее!!! Деньги списали, а у меня был бесплатный отказ. Без моего ведома! Решайте вопрос скорее, „уважаемый“ ВБ»!
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Предыдущий раз россияне испытывали неудобства при пользовании маркетплейсом 5 сентября.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Сбой#Wildberries
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