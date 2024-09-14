В Новосибирске проходит полумарафон Раевича — фото сильных духом людей

Posted 14 сентября, 10:13
Published 14 сентября, 10:13
Modified 14 сентября, 10:49
Updated 14 сентября, 10:49
Полумарафон является главным событием Сибирского фестиваля бега. Спортсмены соревнуются в беге на дистанциях 3, 10 и 21 километр, также можно пробежать корпоративную эстафету. Для детей есть особые забеги на 60 метров. Полумарафон проводят уже в 27-й раз.
Ближайшие состязания в беге в Новосибирске пройдут 21 сентября (кросс-нации) и 22 сентября (кросс-трейл «Альбатрос»).
Александр Раевич — выдающийся советский и российский тренер.
На неделе некоторые новосибирцы столкнулись с невывозом мусора. В МУП «САХ» рассказали, что делать в таком случае.