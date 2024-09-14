В Новосибирске проходит полумарафон Раевича — фото сильных духом людей

Полумарафон является главным событием Сибирского фестиваля бега. Спортсмены соревнуются в беге на дистанциях 3, 10 и 21 километр, также можно пробежать корпоративную эстафету. Для детей есть особые забеги на 60 метров. Полумарафон проводят уже в 27-й раз.