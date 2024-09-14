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Posted 14 сентября, 10:13

Published 14 сентября, 10:13

Modified 14 сентября, 10:49

Updated 14 сентября, 10:49

XXVII полумарафон памяти Александра Раевича

В Новосибирске проходит полумарафон Раевича — фото сильных духом людей

14 сентября 2024, 10:13
Фото: Юрий Фомиченко. atas.info
XXVII полумарафон памяти Александра Раевича

Как проходит полумарафон Раевича-2024 в Новосибирске

14 сентября на площади Ленина проходит полумарафон памяти Александра Раевича. Показываем, что там происходит.

Полумарафон является главным событием Сибирского фестиваля бега. Спортсмены соревнуются в беге на дистанциях 3, 10 и 21 километр, также можно пробежать корпоративную эстафету. Для детей есть особые забеги на 60 метров. Полумарафон проводят уже в 27-й раз.

XXVII полумарафон памяти Александра РаевичаXXVII полумарафон памяти Александра Раевича
XXVII полумарафон памяти Александра РаевичаXXVII полумарафон памяти Александра Раевича
XXVII полумарафон памяти Александра РаевичаXXVII полумарафон памяти Александра Раевича
XXVII полумарафон памяти Александра РаевичаXXVII полумарафон памяти Александра Раевича
Фото: Юрий Фомиченко. atas.info. XXVII полумарафон памяти Александра Раевича

Ближайшие состязания в беге в Новосибирске пройдут 21 сентября (кросс-нации) и 22 сентября (кросс-трейл «Альбатрос»).

Александр Раевич — выдающийся советский и российский тренер.

Фото: Юрий Фомиченко. atas.info.

На неделе некоторые новосибирцы столкнулись с невывозом мусора. В МУП «САХ» рассказали, что делать в таком случае.

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#Спорт#Новосибирск#Марафон
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