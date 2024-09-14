atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 06:11

Published 14 сентября, 06:11

Modified 14 сентября, 06:13

Updated 14 сентября, 06:13

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Новосибирской области произошло землетрясение — как сильно тряхануло

14 сентября 2024, 06:11
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Новосибирской области произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксированы ранним утром, колебания составили 4,1 балла, это следует из информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг зафиксирован в 20 километрах от Искитима — в этом районе сейсмособытия не являются редкостью. На этот раз магнитуда составила 3,5, интенсивность — 4,1 балла.

Отметим, что не стоит путать такие понятия, как магнитуда и интенсивность землетрясения. Первая информация о подземных толчках выражается в виде магнитуды, ее рассчитывают по шкале Рихтера (это не равно баллы). Интенсивность — это последствия, ущерб от землетрясения, он как раз рассчитывается в баллах.

Новосибирцы ринулись в фитнес-клубы — сколько стоит красивое тело осенью-2024
Узнать подробнее

Часто причиной подземных толчков в Новосибирской области становятся последствия чрезмерно активной добычи угля. Серия таких толчков за один день произошла в 2023 году. Число сейсмособытий в Искитимском районе растет год от года. Специалисты рекомендуют не принимать это за землетрясения.

Читайте также:
Nissan влетел в работающий погрузчик в Новосибирске — погибли два человекаСпецназовцев проверили на право ношения крапового беретаСиловики провели рейд по мигрантам в аэропорту Новосибирска
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Землетрясение
Подпишитесь
Популярное