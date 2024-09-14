В Новосибирской области произошло землетрясение — как сильно тряхануло

Posted 14 сентября, 06:11
Published 14 сентября, 06:11
Modified 14 сентября, 06:13
Updated 14 сентября, 06:13
Очаг зафиксирован в 20 километрах от Искитима — в этом районе сейсмособытия не являются редкостью. На этот раз магнитуда составила 3,5, интенсивность — 4,1 балла.
Отметим, что не стоит путать такие понятия, как магнитуда и интенсивность землетрясения. Первая информация о подземных толчках выражается в виде магнитуды, ее рассчитывают по шкале Рихтера (это не равно баллы). Интенсивность — это последствия, ущерб от землетрясения, он как раз рассчитывается в баллах.
Часто причиной подземных толчков в Новосибирской области становятся последствия чрезмерно активной добычи угля. Серия таких толчков за один день произошла в 2023 году. Число сейсмособытий в Искитимском районе растет год от года. Специалисты рекомендуют не принимать это за землетрясения.