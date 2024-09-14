В Новосибирской области произошло землетрясение — как сильно тряхануло

Отметим, что не стоит путать такие понятия, как магнитуда и интенсивность землетрясения. Первая информация о подземных толчках выражается в виде магнитуды, ее рассчитывают по шкале Рихтера (это не равно баллы). Интенсивность — это последствия, ущерб от землетрясения, он как раз рассчитывается в баллах.