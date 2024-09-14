atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 04:44

Published 14 сентября, 04:44

Modified 14 сентября, 04:48

Updated 14 сентября, 04:48

Под Новосибирском водитель врезался в здание и погиб

Водитель врезался в здание и погиб под Новосибирском — жуткие кадры

14 сентября 2024, 04:44
Фото: 1MI

Под Новосибирском водитель врезался в здание и погиб

14 сентября около 5 часов утра неизвестный водитель врезался в здание в поселке Кольцово, после этого автомобиль воспламенился, рассказали в отделе пропаганды ГАИ по Новосибирской области.

Автомобиль Nissan Murano ехал по улице Промзона, по какой-то причине он на полной скорости врезался административное здание. Транспортное средство воспламенилось, водитель скончался на месте.

Причины произошедшего, а также личность погибшего сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Фото: отдел пропаганды ГАИ по Новосибирской области.

13 сентября водитель скончался в машине скорой помощи после столкновения с другим автомобилем.

В Новосибирске пропал турист из Китая. Он путешествовал по России и побывал во многих городах. В итоге его тело нашли.

Читайте также:
Водитель погиб в «скорой» после ДТП в НовосибирскеТоп-5 жутких легенд города напомнили новосибирцам в пятницу 13-гоПьяный водитель устроил смертельное ДТП с домом под Новосибирском
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ДТП
Подпишитесь
Популярное