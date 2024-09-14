Водитель врезался в здание и погиб под Новосибирском — жуткие кадры

Posted 14 сентября, 04:44
Published 14 сентября, 04:44
Modified 14 сентября, 04:48
Updated 14 сентября, 04:48
Автомобиль Nissan Murano ехал по улице Промзона, по какой-то причине он на полной скорости врезался административное здание. Транспортное средство воспламенилось, водитель скончался на месте.
Причины произошедшего, а также личность погибшего сейчас устанавливают сотрудники полиции.
13 сентября водитель скончался в машине скорой помощи после столкновения с другим автомобилем.
В Новосибирске пропал турист из Китая. Он путешествовал по России и побывал во многих городах. В итоге его тело нашли.