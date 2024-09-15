atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 04:35

Published 15 сентября, 04:35

Modified 15 сентября, 05:37

Updated 15 сентября, 05:37

Сколько продлится тепло

Когда закончится бабье лето в Сибири — даты

15 сентября 2024, 04:35
Фото: atas.info
Сколько продлится тепло

В Новосибирске назвали дату окончания бабьего лета

Синоптики составили прогноз погоды на сентябрь в Новосибирске, по которому можно определить даты завершения бабьего лета.

Всю неделю в Новосибирске наблюдается тепло. Этот период называют «бабье лето». Днем столбик термометра поднимался до +20, а ночью опускался до -2.

15, 16, 17 сентября немного похолодает: днем до +12, ночью до +1. Осадков не ожидается. А вот с 18 числа вновь потеплеет до +18. Дни будут ясными, без осадков.

Бабье лето продлится до 23 сентября. Дальше уже похолодает до +12 в светлое время суток и +4 в темное. Такие данные приводит «Яндекс. Погода». Также с 24 сентября ожидаются дожди.

Стал известен самый теплый день бабьего лета в Новосибирске — когда его ждать
Узнать подробнее
Читайте также:
Колорадские жуки пытаются проникнуть в дома новосибирцевЗаморозки погубили дачные посадки в Новосибирской областиДожди «смыли» миллиард из бюджета новосибирских аграриев — как такое произошло
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Осень#Тепло#Бабье лето#Прогноз погоды
Подпишитесь
Популярное