Когда закончится бабье лето в Сибири — даты

Posted 15 сентября, 04:35
Published 15 сентября, 04:35
Modified 15 сентября, 05:37
Updated 15 сентября, 05:37
Всю неделю в Новосибирске наблюдается тепло. Этот период называют «бабье лето». Днем столбик термометра поднимался до +20, а ночью опускался до -2.
15, 16, 17 сентября немного похолодает: днем до +12, ночью до +1. Осадков не ожидается. А вот с 18 числа вновь потеплеет до +18. Дни будут ясными, без осадков.
Бабье лето продлится до 23 сентября. Дальше уже похолодает до +12 в светлое время суток и +4 в темное. Такие данные приводит «Яндекс. Погода». Также с 24 сентября ожидаются дожди.