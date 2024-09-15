Колдун из Новосибирска Влад Кадони рассказал о своем роскошном особняке

Posted 15 сентября, 03:51
Published 15 сентября, 03:51
Modified 15 сентября, 04:54
Updated 15 сентября, 04:54
Влад Кадони известен благодаря участию в шоу «Битва экстрасенсов», где он представился колдуном, а также «Дому-2», где он был участником, а затем и ведущим телестройки.
В шоу «Злые языки», которое было год назад, он рассказал о своем доме. Его особняк стоил более 50 млн рублей. Он находится в пригороде Москвы. Площадь жилья — 180 квадратов, а сам дом имеет два этажа.
Приобрел колдун недвижимость за 20 млн рублей. Покупку он совершил в 2021 году. Как уточняет телеведущий, остальная сумма «накрутилась» из-за ремонта и инфляции.