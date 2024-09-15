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Posted 15 сентября, 03:51

Published 15 сентября, 03:51

Modified 15 сентября, 04:54

Updated 15 сентября, 04:54

Сколько стоит особняк

Колдун из Новосибирска Влад Кадони рассказал о своем роскошном особняке

15 сентября 2024, 03:51
Фото: шоу «Алена, блин!»
Сколько стоит особняк
Новосибирский колдун похвастался своим особняком на шоу и раскрыл его стоимость.

Влад Кадони известен благодаря участию в шоу «Битва экстрасенсов», где он представился колдуном, а также «Дому-2», где он был участником, а затем и ведущим телестройки.

В шоу «Злые языки», которое было год назад, он рассказал о своем доме. Его особняк стоил более 50 млн рублей. Он находится в пригороде Москвы. Площадь жилья — 180 квадратов, а сам дом имеет два этажа.

Приобрел колдун недвижимость за 20 млн рублей. Покупку он совершил в 2021 году. Как уточняет телеведущий, остальная сумма «накрутилась» из-за ремонта и инфляции.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Недвижимость#Дом#Шоу
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