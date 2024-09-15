Новосибирцы пожаловались на мужчину, пристающего к школьницам на улице

Posted 15 сентября, 06:40
Published 15 сентября, 06:40
Modified 15 сентября, 07:43
Updated 15 сентября, 07:43
Инцидент зафиксировали 14 сентября в Академгородке. Родительница рассказала в соцсетях, что ее дочь-подросток гуляла с подружкой.
В один момент к ним пристал взрослый мужчина. Он предложил школьницам выпить пиво. Несовершеннолетние отказались, аргументируя это тем, что им всего 13 лет.
Этот факт сибиряка не смутил, он продолжал и дальше настаивать на распитии спиртных напитков. Девочки ушли от незнакомца в торговый центр. Вслед им он кричал непристойные слова.