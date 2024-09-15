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Posted 15 сентября, 06:40

Published 15 сентября, 06:40

Modified 15 сентября, 07:43

Updated 15 сентября, 07:43

Мужчина лез к девочкам

Новосибирцы пожаловались на мужчину, пристающего к школьницам на улице

15 сентября 2024, 06:40
Фото: 1MI
Мужчина лез к девочкам
В Новосибирске мужчина приставал к девочкам на улице, сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент зафиксировали 14 сентября в Академгородке. Родительница рассказала в соцсетях, что ее дочь-подросток гуляла с подружкой.

В один момент к ним пристал взрослый мужчина. Он предложил школьницам выпить пиво. Несовершеннолетние отказались, аргументируя это тем, что им всего 13 лет.

Этот факт сибиряка не смутил, он продолжал и дальше настаивать на распитии спиртных напитков. Девочки ушли от незнакомца в торговый центр. Вслед им он кричал непристойные слова.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школьники#Академгородок#Подростки
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