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Posted 15 сентября, 10:19

Published 15 сентября, 10:19

Modified 15 сентября, 10:21

Updated 15 сентября, 10:21

На выставке ажиотаж

Новосибирцы устроили столпотворение у военной техники НАТО

15 сентября 2024, 10:19
Фото: Алёна Рогонова. atas.info
На выставке ажиотаж
Жители Новосибирска столпились посмотреть на технику НАТО: на выставке сотни людей, передают читатели Atas.info.

Третий день у ГПНТБ проходит выставка, на которую привезли военные танки, захваченные российскими бойцами в зоне СВО. Техника принадлежала НАТО.

Фото: atas.info.

Сама выставка — передвижная. В Новосибирске она будет проходить до 22 сентября. Затем техника последует в Сургут. Сибиряки пришли полюбоваться на танк, бронетранспортер и другие машины.

Фото: atas.info.

Как сообщают наши читатели, 15 сентября на выставке можно было наблюдать большое количество людей. К технике не было прохода из-за желающих посмотреть на заграничные машины. Ажиотаж не закончился даже вечером.

Фото: atas.info.
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Техника#Выставка#ГПНТБ
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