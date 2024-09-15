Новосибирцы устроили столпотворение у военной техники НАТО

Posted 15 сентября, 10:19
Published 15 сентября, 10:19
Modified 15 сентября, 10:21
Updated 15 сентября, 10:21
Третий день у ГПНТБ проходит выставка, на которую привезли военные танки, захваченные российскими бойцами в зоне СВО. Техника принадлежала НАТО.
Сама выставка — передвижная. В Новосибирске она будет проходить до 22 сентября. Затем техника последует в Сургут. Сибиряки пришли полюбоваться на танк, бронетранспортер и другие машины.
Как сообщают наши читатели, 15 сентября на выставке можно было наблюдать большое количество людей. К технике не было прохода из-за желающих посмотреть на заграничные машины. Ажиотаж не закончился даже вечером.