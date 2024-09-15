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Posted 15 сентября, 13:14

Published 15 сентября, 13:14

Modified 15 сентября, 13:17

Updated 15 сентября, 13:17

Сколько стоит водка

Водка подорожала за лето 2024 — другой алкоголь стал дешевым

15 сентября 2024, 13:14
Фото: 1MI
Сколько стоит водка

Водка в Новосибирске подорожала в цене

В столице Сибири стала дороже водка, сообщают аналитики.

За несколько месяцев некоторый алкоголь поднялся в цене. Как сообщает «Контур. Маркет», аналитики посмотрели цены за июнь, июль и август.

За этот период подешевел виски: причем на 19%. Средняя его цена стоит 2 200 рублей за 0,7 литров. А вот другой крепкий алкоголь, наоборот, стал дороже.

Водка теперь стоит на 12% больше — 399 рублей, пишет РБК Новосибирск. Цена за коньяк выросла на 1% — до 1 100 рублей. Ликеры остались в прежней цене — 1 200 рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Цены#Алкоголь
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