Заморозки из Арктики надвигаются на Новосибирск

Posted 15 сентября, 08:35
Published 15 сентября, 08:35
Modified 15 сентября, 11:31
Updated 15 сентября, 11:31
Бабье лето вот-вот закончится. Скоро в регионе ощутимо похолодает. Северный ветер принесет фронт из Арктики.
Прохладно станет с 15 сентября. Днем ожидается +12, а ночью заморозки до +2. Такие данные приводит «Яндекс. Погода».
В понедельник, 16 сентября похолодает до +9 днем и +1 ночью. Немного теплее станет 17 сентября: до +12. А вот с 18 числа начнется потепление. Столбик термометра покажет максимально +20 днем и +9 ночью. С 23 сентября начнется похолодание и пасмурная погода с ливнями.