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Posted 15 сентября, 08:35

Published 15 сентября, 08:35

Modified 15 сентября, 11:31

Updated 15 сентября, 11:31

Скоро будет холодно

Заморозки из Арктики надвигаются на Новосибирск

15 сентября 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney
Скоро будет холодно
В Новосибирске ожидается похолодание: оно придет из Арктики.

Бабье лето вот-вот закончится. Скоро в регионе ощутимо похолодает. Северный ветер принесет фронт из Арктики.

Прохладно станет с 15 сентября. Днем ожидается +12, а ночью заморозки до +2. Такие данные приводит «Яндекс. Погода».

В понедельник, 16 сентября похолодает до +9 днем и +1 ночью. Немного теплее станет 17 сентября: до +12. А вот с 18 числа начнется потепление. Столбик термометра покажет максимально +20 днем и +9 ночью. С 23 сентября начнется похолодание и пасмурная погода с ливнями.

Какой будет погода в Новосибирске в сентябре
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