Заморозки из Арктики надвигаются на Новосибирск

В понедельник, 16 сентября похолодает до +9 днем и +1 ночью. Немного теплее станет 17 сентября: до +12. А вот с 18 числа начнется потепление. Столбик термометра покажет максимально +20 днем и +9 ночью. С 23 сентября начнется похолодание и пасмурная погода с ливнями.