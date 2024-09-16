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Posted 16 сентября, 06:23

Published 16 сентября, 06:23

Modified 16 сентября, 06:25

Updated 16 сентября, 06:25

18 человек из федерального розыска вычислили по лицам за неделю в Новосибирске

18 человек из федерального розыска вычислили по лицам за неделю в Новосибирске

16 сентября 2024, 06:23
Фото: 1MI
В Новосибирске продолжает с успехом работать система распознавания лиц FindFace, благодаря ей задержали еще 18 подозреваемых в совершении преступлений, сообщил глава регионального ГУ МВД Андрей Кульков.

Всего за неделю в полицию поступили сообщения о 436 преступлениях, половина — это кражи. Треть преступлений относятся к кибер-мошенничествам.

Также полицейские выявили 123 нарушения миграционного законодательства. В итоге проверки 18 человек покинули страну.

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Система FindFace действует в столице Сибири с конца 2023 года, ее внедрили в комплекс «Безопасный город». Сначала систему подключили к тысяче камер, в 2024 году должны заработать еще столько же.

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