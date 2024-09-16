18 человек из федерального розыска вычислили по лицам за неделю в Новосибирске

Posted 16 сентября, 06:23
Published 16 сентября, 06:23
Modified 16 сентября, 06:25
Updated 16 сентября, 06:25
Всего за неделю в полицию поступили сообщения о 436 преступлениях, половина — это кражи. Треть преступлений относятся к кибер-мошенничествам.
Также полицейские выявили 123 нарушения миграционного законодательства. В итоге проверки 18 человек покинули страну.
Система FindFace действует в столице Сибири с конца 2023 года, ее внедрили в комплекс «Безопасный город». Сначала систему подключили к тысяче камер, в 2024 году должны заработать еще столько же.