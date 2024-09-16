Бойцы из Новосибирска приютили щенка в зоне СВО — как его назвали

Posted 16 сентября, 05:32
Published 16 сентября, 05:32
Modified 16 сентября, 05:34
Updated 16 сентября, 05:34
Щенок обрел новых хозяев 13 сентября. Мама животного погибла, а маленький пес остался совсем один. Бойцы не смогли пройти мимо зверька.
Теперь щенок живет вместе с участниками СВО. Ему дали имя Сармат. Из Новосибирска «Народный фронт», который привез гуманитарку для бойцов, пообещал присылать гостинцы для животного.
Ранее эксперт предрек возможную дату завершения СВО и причину, с чем это связано.