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Posted 16 сентября, 05:32

Published 16 сентября, 05:32

Modified 16 сентября, 05:34

Updated 16 сентября, 05:34

У песика теперь есть дом

Бойцы из Новосибирска приютили щенка в зоне СВО — как его назвали

16 сентября 2024, 05:32
Фото: Изображение Midjourney
У песика теперь есть дом
В зоне проведения спецоперации новосибирцы приютили щенка, рассказали в «Народном фронте».

Щенок обрел новых хозяев 13 сентября. Мама животного погибла, а маленький пес остался совсем один. Бойцы не смогли пройти мимо зверька.

Видео: Народный фронт.

Теперь щенок живет вместе с участниками СВО. Ему дали имя Сармат. Из Новосибирска «Народный фронт», который привез гуманитарку для бойцов, пообещал присылать гостинцы для животного.

Ранее эксперт предрек возможную дату завершения СВО и причину, с чем это связано.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Собака#Зона СВО
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