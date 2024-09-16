Дочь ветерана из Новосибирска обвинила отца в обмане — детали запутанной истории

Posted 16 сентября, 06:25
Published 16 сентября, 06:25
Modified 16 сентября, 06:27
Updated 16 сентября, 06:27
Но этим летом ситуация приняла неожиданный оборот. Лилия Дорожкина, жительница Крыма, заявила, что Евгений Поляков — это на самом деле ее отец, Александр Дорожкин, который пропал много лет назад.
Между тем, гражданская жена Евгения Полякова, Наталья Хливецкая, утверждает, что Александр Дорожкин не имеет никакого отношения к ее сожителю, а сам Поляков — ветеран Афганистана. Кто из них говорит правду, выяснял КП-Новосибирск.
Лилия Дорожкина живет с бабушкой в Севастополе. О том, что у нее есть родственник в Новосибирске, она узнала в апреле 2024 года, когда следователи уголовного розыска установили с ними контакт.
«Сначала я подумала, что это какой-то обман, — признается Лилия. — Но это оказались настоящие следователи. Они сообщили, что в Новосибирске находится человек, который, возможно, является нашим родственником. Взяли образцы ДНК, и после нескольких месяцев ожидания подтвердили, что это мой отец», — поделилась она.
Отца девушка почти не помнит, поскольку он ушел из семьи, когда ей было всего два года. Мать Лилии была молода — на момент брака ей было всего 17 лет, а их знакомство произошло в Таганроге.
«Мама особо не рассказывала о нем, потому что он ушел, когда мне было два. Она снова вышла замуж. Последний раз бабушка слышала от отца в 2001 году — он звонил из Орска, говорил, что у него украли паспорт и просил деньги. После этого он полностью исчез», — вспоминает Лилия.
Лилия утверждает, что никакого героического прошлого за ее отцом нет. Она пыталась выйти с ним на связь, но мужчина, по ее словам, не проявляет никакого желания общаться.
«Следователи говорили, что ДНК-тест необходим для получения отцом новых документов, чтобы он смог получать медпомощь. Документы ему выдали, но кто такой Евгений Поляков и почему он использовал это имя — мне непонятно», — недоумевает девушка.
Наталья Хливецкая, сожительница Евгения, рассказывает другую версию. По ее словам, Евгений Поляков служил в ВМФ, участвовал в боевых действиях в Афганистане, а затем служил на Тихоокеанском флоте до 2008 года. После увольнения он перебрался в Новосибирск, где у него украли документы.
«Мы уже шесть лет пытаемся восстановить его документы. И только после многочисленных обращений в правоохранительные органы появились эти странные родственники. Они мало что знали о нем, даже не могли ответить на элементарные вопросы», — рассказывает Наталья.
Она уверяет, что Евгению Полякову выдали документы на имя Александра Дорожкина — человека, который числится пропавшим с 2001 года.
«Документы ему оформили за считанные дни. Евгений пережил два катапультирования и страдает от серьезных проблем со здоровьем. Но мы не собираемся мириться с тем, что его вдруг объявляют другим человеком. Нам предстоит еще многое доказать», — уверена Наталья.
Она уже повторно направила письмо с просьбой о помощи главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.