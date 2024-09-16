Долги новосибирской компании выставили на торги за 25 млрд рублей

Всего в списке 33 лота, это право требования дебиторских задолженностей как с организаций (ООО Торговый дом «Авангард», ООО «Техшахтопром», ООО «Краснодобычакапитал», другие), так и с физических лиц. Самый крупный лот — дебиторская задолженность АО «Шахта „Алексиевская“» (почти 20 млрд рублей).