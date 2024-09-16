Долги новосибирской компании выставили на торги за 25 млрд рублей

Posted 16 сентября, 11:11
Published 16 сентября, 11:11
Modified 16 сентября, 11:13
Updated 16 сентября, 11:13
Всего в списке 33 лота, это право требования дебиторских задолженностей как с организаций (ООО Торговый дом «Авангард», ООО «Техшахтопром», ООО «Краснодобычакапитал», другие), так и с физических лиц. Самый крупный лот — дебиторская задолженность АО «Шахта „Алексиевская“» (почти 20 млрд рублей).
Аукцион пройдет 28 октября, заявки принимают по 23 октября. Организация признана банкротом, конкурсное производство открыто в 2021 году.
Ранее стало известно, что компания-«дочка» «Газпрома» переезжает в Новосибирск.
В Новосибирске будут судить мигрантку из Таджикистана — она пыталась провезти в страну крупную партию запрещенного растения.