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Posted 16 сентября, 11:11

Published 16 сентября, 11:11

Modified 16 сентября, 11:13

Updated 16 сентября, 11:13

Долги новосибирской компании выставили на торги за 25 млрд рублей

Долги новосибирской компании выставили на торги за 25 млрд рублей

16 сентября 2024, 11:11
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Дебиторская задолженность ООО «Углетранс» выставлена на торги, приобрести их можно за 25,54 млрд рублей, информация опубликована конкурсным управляющим.

Всего в списке 33 лота, это право требования дебиторских задолженностей как с организаций (ООО Торговый дом «Авангард», ООО «Техшахтопром», ООО «Краснодобычакапитал», другие), так и с физических лиц. Самый крупный лот — дебиторская задолженность АО «Шахта „Алексиевская“» (почти 20 млрд рублей).

Аукцион пройдет 28 октября, заявки принимают по 23 октября. Организация признана банкротом, конкурсное производство открыто в 2021 году.

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Ранее стало известно, что компания-«дочка» «Газпрома» переезжает в Новосибирск.

В Новосибирске будут судить мигрантку из Таджикистана — она пыталась провезти в страну крупную партию запрещенного растения.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Долг
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