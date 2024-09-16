Двух бойцов из Новосибирской области вернули из плена

Posted 16 сентября, 07:42
Published 16 сентября, 07:42
Modified 16 сентября, 07:44
Updated 16 сентября, 07:44
Военнослужащие попали в плен на территории Курской области. Суммарно с начала 2024 года из плена вернули 13 новосибирцев. Всем освобожденным требуются медицинские обследования и реабилитация. За неделю омбудсмену поступило девять обращений с просьбой оказать содействие в поисках без вести пропавших родственников на СВО.
За неделю в Новосибирской области обнаружили 18 человек, которых искали по всей стране.
Осень только началась, а законотворцы уже решили, как мы будем отдыхать в 2025 году. Смотрим, когда стоит планировать мини-отпуск.