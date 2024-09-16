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Posted 16 сентября, 07:42

Published 16 сентября, 07:42

Modified 16 сентября, 07:44

Updated 16 сентября, 07:44

Двух бойцов из Новосибирской области вернули из плена

Двух бойцов из Новосибирской области вернули из плена

16 сентября 2024, 07:42
Фото: 1MI
103 россиян вернули из украинского плена, среди них двое жителей Новосибирской области, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева.

Военнослужащие попали в плен на территории Курской области. Суммарно с начала 2024 года из плена вернули 13 новосибирцев. Всем освобожденным требуются медицинские обследования и реабилитация. За неделю омбудсмену поступило девять обращений с просьбой оказать содействие в поисках без вести пропавших родственников на СВО.

В Новосибирске пересмотрели праздничные дни — как будем отдыхать в 2025 году
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За неделю в Новосибирской области обнаружили 18 человек, которых искали по всей стране.

Осень только началась, а законотворцы уже решили, как мы будем отдыхать в 2025 году. Смотрим, когда стоит планировать мини-отпуск.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#СВО
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