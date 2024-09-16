Двух бойцов из Новосибирской области вернули из плена

Военнослужащие попали в плен на территории Курской области. Суммарно с начала 2024 года из плена вернули 13 новосибирцев. Всем освобожденным требуются медицинские обследования и реабилитация. За неделю омбудсмену поступило девять обращений с просьбой оказать содействие в поисках без вести пропавших родственников на СВО.